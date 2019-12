Maltempo | Cai | “In Piemonte danni per 10 milioni”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ammonta ad almeno 10 milioni di euro la prima stima deiina causa dele delle piogge che hanno allagato campi e provocato frane e smottamenti. E’ quanto afferma in una nota la Cai-Confederazione agromeccanici e agricoltori regionale. “Chiediamo alla Regionee al ministero delle Politiche agricole – annuncia l’associazione – di attivarsi per dichiarare lo stato di calamita’ e attivare un fondo anti-crisi, al quale far accedere anche gli agromeccanici”. “L’area piu’ colpita da esondazioni e frane – osserva la Cai – e’ quella della Valle Bormida, tra le provincie di Asti ed Alessandria, dove le esondazioni hanno provocato gravissimialle coltivazioni e ai fondi agricoli. Le precipitazioni hanno destabilizzato alcuni versanti delle Colline di Langa e Monferrato. A Monastero ...

