Fabio Rondinelli vs Elena Morali ' Ho le prove del nostro flirt' | Pomeriggio 5

Elena Morali - Scintilla insulta Fabio Rondinelli : “Uno schifoso” : Scintilla difende Elena Morali: l’attacco a Fabio Rondinelli dopo Pomeriggio 5 Elena Morali, pur non essendo presente in studio, è stata la protagonista del talk andato in onda ieri di Pomeriggio Cinque, dove l’attore Fabio Rondinelli ha dichiarato ancora una volta di aver avuto un flirt con la showgirl, mentre quest’ultima era ancora impegnata con il comico Gianluca Fubelli, Scintilla. Elena Morali ha ovviamente smentito il ...