Calendario Coppa del Mondo snowboard 2019-2020 | il programma e tutte le date del parallelo

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Archiviato il weekend di Ruka i protagonisti della Coppa del Mondo di Combinata nordica si spostano verso Lillehammer (Norvegia). Nel prossimo fine settimana, infatti, si terranno in una delle località più suggestive d’Europa nel prossimo fine settimana due gare: il team event (trampolino normale e 4X5 km) e la sfida dal trampolino lungo seguita dai 10 km di fondo. Dopo il dominio nella tappa finlandese fari puntati sul norvegese Jarl ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2019-2020 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Scatta nel prossimo weekend la Coppa del Mondo di Skeleton 2020, la trentaquattresima edizione del massimo circuito mondiale. Inizierà ufficialmente nella giornata del 7 dicembre a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraio 2020 a Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alla Coppa del Mondo di bob. Si disputeranno 16 gare totali: otto per le donne e altrettante per gli uomini. Al termine della stagione ...

Bob - Coppa del Mondo 2019-2020 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Prende il via ufficialmente la Coppa del Mondo di bob 2020, 36esima edizione del massimo circuito mondiale del bob che inizierà nel prossimo weekend a Lake Placid, negli Stati Uniti, e si concluderà il 16 febbraio 2020 a Sigulda, in Lettonia, svolgendosi come di consueto in parallelo alla Coppa del Mondo di skeleton. Si disputeranno 24 gare in totale: sedici per gli uomini (tra bob a 2 e bob a 4) e otto per le donne. Al termine della stagione ...

Calendario Coppa Italia : orari - date - programma partite della settimana 3-5 dicembre. Palinsesto e guida tv : La Coppa Italia di calcio 2019 è arrivata al quarto turno, e tra il 3 ed il 5 dicembre vedrà disputarsi ben otto partite, per decretare le ultime ammesse agli ottavi, oltre alle prime della passata Serie A, che conosceranno dunque i nomi delle loro avversari. Ad aprire il programma, martedì 3 dicembre, saranno Empoli e Cremonese, alle ore 15, mentre alle 18 il Genoa se la vedrà con i marchigiani dell’Ascoli. In serata, alle 21, toccherà ...

Biathlon - orari e tv Coppa del Mondo Oestersund 2019 : il Calendario e il programma del fine settimana : Da questo weekend si comincia. La Coppa del Mondo di Biathlon riprende il proprio darsi e lo farà sulle nevi svedesi Oestersund, con un antipasto fatto da staffette miste e sprint. L’Italia riprende il filo del discorso dopo una stagione trionfale, condita dai successi iridati di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch e dal successo nella classifica generale di CdM della stessa Wierer. Le attese, quindi, non mancano anche perché alle spalle ...

Coppa Italia calcio 2020 : Calendario - tabellone - programma - orari e tv. Quarto turno il 3-5 dicembre : Tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre si disputerà il Quarto turno della Coppa Italia 2019-2020 di calcio, le big del nostro campionato non scenderanno in campo perché sono ammesse di diritto agli ottavi di finale in programma a gennaio e attendono di scoprire quali saranno le loro avversarie che usciranno proprio dagli imminenti confronti. Il sorprendente Cagliari se la dovrà vedere con la Sampdoria in una sfida tra compagini di Serie A come ...

Calendario Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 : date - programma - orari - tv e streaming : La Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020 parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni ad Oestersund, nella prima delle nove tappe presenti in Calendario (oltre ai Mondiali di Anterselva, validi per la classifica generale del circuito maggiore ed unico appuntamento italiano). Chiusura a marzo ad Oslo Holmenkollen (Norvegia). Anche per questa stagione a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Biathlon parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni, che daranno una prima conformazione alle classifiche. Si inizierà sabato 30 novembre con le staffette miste: alle ore 13.10 la singola, alle ore 15.00 i quartetti. Domenica 1 invece spazio alle prime sprint stagionali: alle 12.30 tocca agli uomini, alle 15.30 alle donne. Tre giorni di break, poi mercoledì 4, alle ore 16.15 gli uomini affronteranno ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 saluta per la prima volta il Vecchio Continente, ed è pronta a sbarcare in Nord America. Gli uomini, infatti, saranno impegnati nella prima parte della trasferta oltre Oceano, con l’appuntamento canadese di Lake Louise. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato in due prove veloci, come tradizione sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill. Il programma prevede la discesa libera nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Nord America. A Killington nel weekend si terranno un gigante ed uno slalom. Sarà un fine settimana, dunque, dedicato solo alle prove tecniche e c’è grande attesa in casa Italia per una Federica Brignone, che vuole bissare il successo della passata stagione. La super favorita in entrambe le gare è la padrona di casa Mikaela Shiffrin, reduce dalla 41esima vittoria in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington e Lake Louise 2019 : Calendario fine settimana - orari - tv e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce questa settimana in Nordamerica per la disputa delle classiche gare a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa e il superG maschili di Lake Louise, località canadese ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Lo sci di fondo vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint del venerdì e per le gare tc del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai ...

Calendario Sci di fondo 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo e Tour de Ski : Si comporrà di ben 79 gare la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, al via nel weekend: saranno 39 le maschili, altrettante quelle al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale. Si parte il venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il ...