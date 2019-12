Sardine | 25 000 a Milano sotto la pioggia | «Nessun dialogo con Salvini» Manifestazioni a

Genova - 8.000 Sardine in piazza per dire no all'odio : "Bella Ciao", le canzoni di De Andrè, nessuna bandiera e tantissimi pesci di cartone colorato contro il populismo e il sovranismo perchè la città "è solo antifascista"

100.000 Sardine a Roma - Questura le dirige verso piazza San Giovanni : Bologna – Le sardine non hanno paura di puntare in alto: a Roma il 14 dicembre hanno fissato l’asticella a 100.000 partecipanti. “Siamo sempre stati ambiziosi, e’ la nostra pecca. A Bologna questo e’ stato utile e speriamo lo sia anche a Roma”, spiega la sardina ‘numero 1′, Mattia Santori, volto pubblico del movimento, parlando questa mattina a Radio Citta’ del Capo. Per la manifestazione ...

6000 Sardine anche a Parma : Piazza Duomo gremita, a Parma, per l’adunata delle ‘sardine’. I manifestanti, stimati in 6.000-7.000 hanno ‘invaso’ l’intero spazio mostrando cartelli e i cartoncini con il profilo dell’ormai celebre pescetto.Assenti, invece, simboli di partito o ricollegabili alla politica. Sul selciato una rappresentanza trasversale. Tanti giovani ma anche tanti adulti e famiglie sulla scia dei diversi appuntamenti ...

Oscurata la pagina Facebook delle “6.000 Sardine”. Gli autori : “Colpa delle ‘segnalazioni'” : La pagina ufficiale del movimento che da giorni manifesta nelle piazze italiane in opposizione a Matteo Salvini non esiste più. Il movimento: "In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni".Continua a leggere