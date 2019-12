Parma-Milan | Pioli | “non è con questa vittoria che aggiustiamo tutto Ibra sotto

calcioweb.eu

"Abbiamo tirato in porta più di 25 volte, La squadra era ben consapevole della sfida. Siamo rimasti molto lucidi e intelligenti. Non è conche, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. C'è ancora tanto da fare. Ma sono soddisfatto per spirito e generosità. La qualità e la precisione che abbiamo chiesto le ho viste. Le sensazioni sono positive da tre settimane. Da soli non si vince. Tutti i giocatori molto motivati. Dobbiamo pensare a prossima gara di Bologna". Queste le parole di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida vinta contro il. Su Piatek e Leaodice: "Rafael Leão è entrato bene, non riempie l'area come Kris, ma ora abbiamo altri giocatori che possono riempire l'area. A Kris manca il gol, non può essere sorridente, giusto che sia così".

