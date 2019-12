Iraq | piazza | sangue e Sistani fanno dimettere il premier

Salta un altro governo per le proteste di piazza. Si dimette Mahdi in Iraq : Cade un altro governo in Medio Oriente per le proteste di piazza. Dopo il Libano, anche in Iraq il premier è costretto alle dimissioni. A Baghdad, però, determinante l’intervento della massima autorità religiosa sciita irachena, il Grand Ayatollah Ali Sistani, che aveva invitato il parlamento iracheno a togliere la fiducia al governo di Adel Abdel Mahdi, sostenuto da Iran e Stati Uniti. “Sottoporrò ...