Domani al via a Madrid la COP25 | la Conferenza sul Clima ONU

COP25 - al via Domani la Conferenza sui cambiamenti climatici : Prenderà il via domani la prima giornata di incontri della COP25, la Conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici nel quadro conosciuto come UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Gli incontri, che si protrarranno fino a venerdì 13 dicembre, sono sotto la presidenza del governo del Cile, al cui capo è stata nominata Carolina Schmidt Zaldivar, ministro per l’Ambiente del paese sudamericano. Il governo cileno è sostenuto ...

Mes - Domani Conte riferità in Parlamento : “Spazzeremo via tutte le fesserie che sono state dette” : Continuano le polemiche tra gli alleati di governo, il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, sul Meccanismo europeo di stabilità, tanto che Giuseppe Conte ha indetto oggi un vertice di maggioranza a palazzo Chigi per cercare una sintesi. domani sarà invece in Parlamento per un'informativa sul fondo Salva-Stati. Nel frattempo proseguono anche gli attacchi da parte di Matteo Salvini, che accusa Conte di aver approvato una riforma che ...

Gemelli - Domani al via raccolta fondi contro Parkinson : Roma – domani, sabato 30 novembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata del Parkinson. Nell’occasione lo stato dell’arte sulla patologia neurologica: epidemiologia, nuove metodiche, diagnosi e trattamenti con gli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma: il direttore dell’Uoc di Neurologia, professore Paolo Calabresi, ordinario di Neurologia all’Universita’ Cattolica, e la ...

L'oroscopo di Domani 30 novembre e classifica : problemi in via di risoluzione per Toro : L'oroscopo di domani 30 novembre è pronto a rivelare che sabato aspettarsi. Nell'ultimo giorno del mese tutto può succedere. In serata la Luna lascia il Capricorno per entrare nel segno dell'Acquario, ciò favorisce chi ha intrapreso un certo percorso o una cura particolare. Non si escludono incontri avvincenti, ritrovamenti, chiamate e soluzioni come nel caso del Toro e della Bilancia. È anche una giornata valida per effettuare il bucato, ...

Viadotto crollato - Domani riapre la A6 : 14.30 Slitta a domani la riapertura della carreggiata Sud della A6 Savona-Torino dopo che una frana ha causato il crollo del Viadotto Madonna del Monte in direzione Nord. La decisione è giunta dopo un vertice in prefettura. L'apertura sarà a senso unico alternato con scambio di carreggiata e sarà condizionata. Il transito si fermerà in caso di allerta meteo e se la frana, che ha spazzato via i piloni, continuerà a muoversi.

Marco Mengoni Atlantico Tour – Al via la seconda parte : Domani al PalaCalafiore di Reggio Calabria : Inizia la seconda parte dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni: domani tappa a Reggio Calabria. Il Tour si chiuderà in Europa dove tutto ha avuto inizio. Da tutto esaurito anche gli appuntamenti a Zurigo Barcellona e Londra Atlantico Tour, l’incredibile viaggio live di Marco Mengoni prodotto da Live Nation continua a crescere, confermando il percorso straordinario che in pochi anni ha portato l’artista ad essere uno dei protagonisti ...

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata a Domani per la pioggia che cade sul Salento [FOTO] : Il maltempo che sta flagellando da giorni l’Italia condiziona anche il campionato di calcio di Serie A. Dopo che per tutto il giorno si è temuto il rinvio di Sampdoria-Udinese a Marassi, con Genova letteralmente messa in ginocchio dalla pioggia, a non giocarsi è stato il posticipo fra Lecce e Cagliari. Sulla città pugliese, infatti, ha piovuto insistentemente tutto il pomeriggio/sera e il terreno di gioco del via del Mare si è ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero Domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Ciaccheri : Domani a via Passino contro chiusura Farmer’s Market : Roma – Arrivano le parole del presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in merito alla chiusura del Farmer’s Market: “Sono mesi che denunciamo l’insipienza di Carlo Cafarotti, assessore Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma, per evitare la chiusura del mercato di via Passino, ma questa giunta, che sta distruggendo Roma, non vuole risparmiare neanche Garbatella. Cosi’, a poco meno di tre mesi dal ...

Meteo : in Trentino Domani previste schiarite - la situazione viabilità : Oggi, inizialmente nuvoloso con schiarite nel corso della giornata e nuovo aumento delle nubi al pomeriggio-sera, quando non si escludono deboli precipitazioni ad est, nevose oltre i 1600 metri circa: questa è la previsione di MeteoTrentino che dice anche che domani, giovedì 21, sono previste schiarite al mattino con temperature in netto calo, poi nubi in aumento con possibili deboli precipitazioni isolate in serata. Venerdì e nel fine settimana ...

Lavoro : al via Domani in Veneto 16 borsini dell’occupazione per 2 mila posti : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Si svolge domani 13 novembre in Veneto la quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, nei Centri per l’impiego del territorio regionale. IncontraLavoro domani coinvolgerà circa 250 aziende e agenzie per il Lavoro del territorio, interessate a reperire nuovi occupati, e 3.500 candidati alla ...

Whirlpool Napoli - via al conto alla rovescia : Domani chiude la fabbrica di via Argine : Il tempo sta per scadere. Da domani sera dovrebbero cessare le attività produttive dello stabilimento di via Argine, così come era stato annunciato dall'azienda il 15 ottobre...