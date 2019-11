Tutti i sintomi e i test necessari per scoprire se soffri di celiachia

La fibromialgia : una malattia reumatologica molto dolorosa dalle cause ignote. Tutti i sintomi da non sottovalutare : In Italia due milioni di persone, soprattutto donne d’età compresa fra i 25 e i 45 anni, sono colpite da fibromialgia. Si tratta di una malattia reumatologica molto dolorosa, dalle cause ignote e contro la quale non sono ancora state messe a punto terapie realmente efficaci. Da qui l’esigenza di istituire il primo registro nazionale sulla malattia, un progetto realizzato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) con il patrocinio del ...