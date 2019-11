Se il boss all' ergastolo non collabora e ottiene permessi rischia di diventare un modello

Daniele bossari : «La depressione mi impediva di guardarmi allo specchio» : Daniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneDaniele Bossari: il racconto della depressioneL’abisso, le sabbie mobili, una spirale che ti trascina verso il basso: parla per immagini Daniele Bossari quando descrive la sua depressione. Difficile farlo in altro modo; difficile descrivere con precisione anatomica ...

Pio La Torre - il comunista ammazzato dalla mafia che sfidò la guerra fredda (e inventò il modo per confiscare le ricchezze dei boss) : Quando Pio La Torre torna nuovamente in Sicilia nell’autunno del 1981 per prendere in mano la direzione del Partito comunista regionale, dopo la parentesi romana durata 12 anni come membro della Direzione e della Segreteria nazionali del partito, ha affidato “il preciso compito di dare la precedenza su tutto alla lotta contro l’installazione dei missili” a Comiso. Il 7 agosto di quell’anno il Consiglio de ministri ha approvato la ...

Morto il fratello del boss Mallardo - il questore di Napoli vieta i funerali : funerali strettamente privati senza passare per la chiesa e che si terranno direttamente nel cimitero di Giugliano. È la decisione del questore di Napoli in merito alle esequie di...

Giallo di Messina Denaro : boss nascosto in Veneto : Continua a infittirsi il Giallo intorno alla figura di Matteo Messina Denaro, il Boss mafioso latitante da 26 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, l'uomo più ricercato in Italia avrebbe trovato riparo anche al Nord-Est, in Veneto. Per la precisione, nella piccola frazione di Campo di Pietra di Salgareda, in provincia di Treviso. È stato il collaboratore di giustizia Emanuele Merenda, originario di Patti in provincia di Messina, a rivelare ...

Gratteri su accuse della deputata Pd Bruno bossio : “Ho spalle molto larghe e sistema nervoso d’acciaio. Non temo provocazioni” : “Dicono che io abbia tanti poteri. Ogni tre mesi sono di Forza Italia, del Pd, della Lega, dei 5 Stelle. Sono di tutti i partiti. La verità è che ognuno deve difendersi e rispondere dei reati di cui è accusato nei processi. Se cercano di tirare Gratteri da un lato o dall’altro, perde tempo. Ho le spalle molto larghe e un sistema nervoso d’acciaio“. Così, a “Otto e Mezzo” (La7), il Procuratore della Dda di ...

Mafia : boss Madonia alla Corte d'assise 'La invito ad astenersi dal processo Capaci bis' : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "invito questa Corte di astenersi dal processo". Lo ha detto, alla fine dell'udienza del processo 'Capaci bis' il boss mafioso Salvatore Madonia, prendendo la parola per rendere dichiarazioni spontanee. I suoi legali a inizio udienza hanno annunciato di avere pre

Borsellino quater - confermate le condanne all’ergastolo per i boss. Inflitti 10 anni ai “falsi” pentiti. Prescrizione per Vincenzo Scarantino : La Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato all’ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta. Condannati a dieci anni i “falsi pentiti” Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per Prescrizione il reato contestato a ...

Messina Denaro - il giallo di "Iddu"/ Il boss forse in stazione a Trapani due anni fa : Messina Denaro, il giallo di "Iddu": il super latitante e boss di Cosa Nostra, forse in stazione a Trapani due anni fa. Ecco l'intercettazione

Ennio Coltorti in “Buscetta - Santo o boss?” dal 21 novembre all’8 dicembre al Teatro Stanze Segrete : Dopo il debutto del 2018, che ha registrato il tutto esaurito per quasi 5 settimane di repliche, Buscetta, Santo o Boss? di Vittorio Cielo diretto e interpretato da Ennio Coltorti, con Matteo Fasanella e le musiche di Nicola Alesini, torna dal 21 novembre, all’8 dicembre 2019 al Teatro Stanze Segrete di Roma. Mentre oggi emergono nuovi sconvolgenti sospetti sulle stragi Falcone e Borsellino, profetizzati prima di morire nel 2000 da Tommaso ...

Camorra - era pronto a volare a Dubai : preso boss dei Mallardo : Lo hanno fermato al San Giovanni Bosco, l?ospedale sul quale il ministro dell?interno Luciana Lamorgese ha promesso massima attenzione sotto il profilo investigativo. Lo hanno fermato...

Napoli - colpo alla camorra : arrestato il nuovo super boss di Scampia : Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Aldo Moro, a Mugnano di Napoli, un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale...

Achille Lauro - boss Doms : 'Partiti dalla cantina - ora ci baciamo davanti a tutta Italia' : Da qualche giorno a questa parte il nome di Achille Lauro sta occupando le pagine dei magazine italiani per diversi motivi. Due giorni fa a catturare l'attenzione del web era stato l'annullamento di un'esibizione romana che, stando a quanto dichiarato dall'entourage dell'artista, era stata spacciata dagli organizzatori dell'evento per un vero e proprio concerto, con tanto di scaletta dei brani, ovviamente fittizia. La polemica con Instagram per ...

Caserta - uno sguardo di troppo alla ragazza del nipote del boss : aggredito 33enne : La rissa è esplosa nel bel mezzo di una festa in un noto locale di Marcianise, nel Casertano. A provocarla il nipote di un boss del clan Belforte, l’organizzazione criminale che gestisce l’intero territorio, oggi collaboratore di giustizia. Il ragazzo di 25 anni ha fracassato la testa a un 33enne con un candelabro, provocandogli la frattura dell'osso occipitale, delle contusioni cerebrali e una profonda ferita sul lato sinistro della ...

Ergastolo - “il boss che sovrastava gli altri per acume” : ecco chi è davvero il mafioso del clan Santapaola che ha vinto alla Consulta : Un “dirigente della mafia catanese”, vicino al superboss Nitto Santapaola, finito all’Ergastolo per due omicidi con il vizio della fuga: per due volte, infatti, si è dato alla latitanza. A volerla sintetizare in un rigo è questa la biografia Sebastiano Cannizzaro, detto Nuccio, 65 anni, da nove detenuto in regime di carcere duro. Adesso un po’ meno. Cannizzaro, infatti, ha vinto una battaglia di cui beneficeranno alcune ...