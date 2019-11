LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Verstappen in vetta con gomme gialle | tra poco il

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 14.30 Primo momento della verità per la Ferrari in questo weekend. Leclerc in pista con gomma rossa per simulare la qualifica! 14.27 Vettel completa il suo run con pneumatici a banda gialla e rientra ai box. Quinto tempo per il tedesco a 927 millesimi dal leadera parità di mescola. 14.25 Si avvicina il momento della simulazione di qualifica col calare del tramonto ad Abu. TraFerrari, Red Bull e Mercedes in pista conrosse per un time-attack. 14.22 Buon passo avanti di Hamilton che si porta 22 millesimi davanti alla Ferrari di Leclerc a parità di mescola.è sempre in testa davanti a Bottas con le medie. 14.20 Attardato Hamilton condure staccato di 1″2 dalla. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in ...

