Cassa Depositi e Prestiti inaugura nuova sede a Napoli

“Governo Renzi lo nomina in Cassa Depositi e prestiti - lui presta a Matteo Renzi 700mila euro usati per comprare la villa a Firenze” : Un imprenditore nominato dal governo Renzi in Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, ha prestato 700mila euro al senatore Matteo Renzi tramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio dell’anno scorso. La casa è intestata a metà a Matteo e alla moglie Agnese. E, scrive il ...

Cassa Depositi e prestiti - deputate Pd : “Ai vertici delle controllate nominati solo uomini. Vera e propria discriminazione” : “Le nomine ai vertici delle società controllate di Cassa depositi e prestiti, decisamente declinate al maschile, rappresentano un’occasione persa per le politiche di genere e sono l’ennesima dimostrazione di quanto sia in salita la scalata delle donne”. E’ stato questo il commento delle deputate del Partito democratico alla lista di nomi scelti per guidare nove aziende che fanno capo a Cdp. Presidenti e amministratori delegati ...

Cassa Depositi e prestiti - infornata di nomine nelle partecipate : il Pd fa la parte del leone - al M5s solo le briciole. A Invitalia resta Arcuri : infornata di nomine alla Cassa depositi e prestiti. Con il Pd che la fa da padrone, il Movimento 5 Stelle che prende solo le briciole e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che decide di rinnovare il numero uno di Invitalia, Domenico Arcuri, da dodici anni alla guida controllata del Tesoro che spartisce contributi pubblici nel Mezzogiorno. Nonostante lo scontro con Luigi Di Maio, Conte è riuscito a spuntarla su Arcuri assicurandosi ...

Ilva - Cassa Depositi (con ArcelorMittal) usando i fondi Ue : Il possibile intervento dello Stato con l’ingresso nel capitale della società parapubblica controllata dal Tesoro. L’ipotesi di compromesso con gli attuali affittuari lavorando su una transizione di tre anni e una gestione degli esuberi con un contributo a loro carico

Landini : "Cassa Depositi e Prestiti sia garante dello Stato per l'Ilva" : “Noi stiamo chiedendo che venga applicato l’accordo. Quindi il governo tolga dal tavolo qualsiasi alibi sulle questioni penali e allo stesso tempo chiediamo che ArcelorMittal non faccia la furba”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla decisione della multinazionale di rescindere il contratto con lo stabilimento di Taranto.“Noi diciamo inoltre che ...

Cassa Depositi e prestiti - Giovanni Gorno Tempini scelto come nuovo presidente dalle fondazioni bancarie : Giovanni Gorno Tempini è il nuovo presidente di Cassa depositi e prestiti al posto di Massimo Tononi. Dal 2010 al 2015 Gorno è stato amministratore delegato della Cassa e nel 2016 è stato nominato presidente di Fondazione Fiera Milano al posto di Benito Benedini. Francesco Profumo, presidente dell’Acri, ha spiegato che “le 61 fondazioni di origine bancaria azioniste di Cdp hanno unanimemente individuato” in Gorno Tempini ...