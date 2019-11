Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Manca sempre meno all’inizionuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguostagione. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte, nelle ultime ore importanti novità che riguardano i club di Serie A e non solo. WEST HAM – Sono ore calde per lein Inghilterra. La posizione di Manuel Pellegrini al West Ham è sempre più in bilico, stando al “Daily Mail” la società avrebbe deciso di concedergli le due gare contro Chelsea domani e Wolverhampton mercoledì per salvare la panchina, tre possibili alternative: David Moyes, Eddie Howe e Sean Dyche. ARSENAL – L’Arsenal avrebbe contattato Massimiliano Allegri per succedere ad Unai Emery, come riferisce Sky Sports. L’ex Juventus avrebbe però rifiutato perchè intenzionato ad iniziare una nuova ...

CalcioWeb : #Calciomercato, valzer di panchine: nome nuovo per l'#Inter, doppio assalto della #Fiorentina e Zajc torna in Italia -