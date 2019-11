Su Amazon Alexa arrivano nuovi stili di voce e le prescrizioni mediche

Le cuffie Sony WF-1000XM3 si aggiornano abbracciando Amazon Alexa e altre novità : Il team di Sony ha annunciato di avere dato il via ad un aggiornamento firmware per gli auricolari true wireless WF-1000XM3. Ecco cosa cambia L'articolo Le cuffie Sony WF-1000XM3 si aggiornano abbracciando Amazon Alexa e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia in Italia gli acquisti In-Skill di Alexa per l'accesso a funzioni aggiuntive : Amazon annuncia l'arrivo in Italia del programma di acquisto In-Skill di Alexa: da oggi gli sviluppatori possono offrire l'accesso a funzionalità aggiuntive ed esperienze premium a fronte di acquisti singoli o in abbonamento.

"Alexa - ordina Fire TV Stick 4K e Echo Show 5" : Amazon lancia due offerte anticipate di Black Friday : Amazon lancia due offerte anticipate del suo Black Friday e sconta due prodotti ideali per la casa intelligente: ecco la nuova promozione dedicata ad Amazon Fire TV Stick 4K e Amazon Echo Show 5, accessibili solo da Alexa.

Le tende intelligenti di IKEA si controllano ora con Amazon Alexa - anche con skill di terze parti : IKEA ha rilasciato la skill ufficiale per Amazon Alexa per controllare le tende intelligenti, ma ci sono alcune skill che risolvono un grosso problema di fondo.

Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K con Android : Sony annuncia l'arrivo dell'assistente vocale Amazon Alexa sulle proprie smart TV della serie Bravia 4K HDR con Android TV a bordo.

Termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Amazon e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Amazon Alexa! In questa guida leggi di più...

Presa WiFi compatibile con Amazon Alexa : quale comprare : Se avete acquistato uno speaker intelligente Amazon Echo e volete sfruttarlo per comandare a distanza – o tramite comandi vocali – un vostro elettrodomestico, allora ciò di cui avete bisogno è una Presa WiFi compatibile leggi di più...

Florida : la polizia 'interroga' Alexa - l'assistente Amazon testimone di un omicidio : "Alexa, come è morta Sylvia Galva?". l'assistente vocale di Amazon potrebbe rappresentare la "chiave di volta" per risolvere un sospetto caso di femminicidio. Lo scorso luglio, la donna è stata trovata senza vita a Hallandale Beach (in Florida). Si sospetta che ad ucciderla, al culmine di un litigio, sia stato il marito Adam Crespo (43 anni). Ora, gli inquirenti sperano che gli "smart speaker" presenti nell'abitazione abbiano registrato elementi ...

Per la prima volta Alexa di Amazon testimonierà in tribunale : (Foto: Getty Images) L’assistente virtuale Alexa di Amazon Echo potrebbe essere il testimone chiave in un processo per omicidio avvenuto in Florida. Si tratta della prima volta in cui un dispositivo di assistenza vocale viene chiamato a testimoniare. In realtà, a voler essere precisi, la polizia di Hallandale Beach, negli Stati Uniti, ha richiesto al giudice di ordinare al colosso tech di fornirle le registrazioni di due Amazon Echo ...

Ricevere notifiche acquisti Amazon su Alexa : Uno dei maggiori punti di forza dei dispositivi Echo è ovviamente la profonda integrazione con Amazon, ovvero l’azienda produttrice degli stessi device. Proprio grazie a questa integrazione, possiamo infatti usare uno qualsiasi tra gli smart leggi di più...

Alexa di Amazon testimone di un omicidio - polizia la usa come prova in tribunale : La polizia di Hallandale Beach, nello stato della Florida, è convinta che il dispositivo di Amazon abbia ascoltato e registrato gli ultimi istanti di vita e l'assassinio di Sylvia Galva Crespo, una donna di 32 anni trovata morta in casa. Principale indiziato del delitto è il marito della donna che parla di incidente in casa.Continua a leggere

Le Skills di Amazon Alexa ora riconoscono le diverse voci degli utenti : Le Skills di Amazon Alexa sono ora in grado di riconoscere le differenti voci degli utenti, consentendo così di avere un'esperienza personalizzata

Amazon Echo Wall Clock - l’orologio da muro con Alexa arriva in Italia : (Foto: Amazon) arriva ufficialmente anche in Italia Echo Wall Clock ossia l’orologio smart di Amazon in grado di interfacciarsi anche con l’assistente virtuale Alexa. Si può trovare sul sito ufficiale dell’e-commerce per un prezzo piuttosto popolare di 29,99 euro andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla famiglia di dispositivi connessi. Di cosa si tratta? Echo Wall Clock è a tutti gli effetti un orologio analogico con ...

Amazon Alexa diventa più smart con timer per accendere e spegnere le luci : Nelle scorse ore Amazon ha messo fine ad una delle mancanze più inspiegabili tra le feature di Alexa con l'aggiunta di nuovi timer per le luci smart