Senigallia | va sui binari e finge il suicidio per riconquistare la sua ex | 53enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lavinia Greci L'uomo, che voleva riavvicinarsi alla ex compagna, si è fatto trovare da lei su un tratto della linea ferroviaria. Ma ai carabinieri, allertati dalla donna disperata, ha confessato il suo piano Probabilmente, quando ha escogitato questo stratagemma peril cuore della sua ex fidanzata, pensava sarebbe andato a buon fine, consentendogli di tornare con lei. Ma, soprattutto, non immaginava che sarebbe finita con l'arrivo dei carabinieri e la richiesta di aiuto della donna disperata nel vedere l'ex compagno in piedi suidella ferrovia. Ma è andata esattamente così. È accaduto a, in provincia di Ancona, a un uomo che ha finto di togliersi la vita per finta per tornare con la donna con cui si era separato. La dinamica del fintoSecondo quanto riportato da Il resto del Carlino, l'uomo, undi Fano (Pesaro Urbino), è stato ...

v_senigallia : Nuova piazza Simoncelli: Paolo Landi, 'Progetto improvvisato, e a se stante. Auspicabile una pausa di riflessione s… - v_senigallia : Ciclismo: Memorial Giancarlo Ceccacci, ciclocross “show” sui prati di Pianello d’Ostra - v_senigallia : Montemarciano: 'Cercatori di bellezza', gioco per tutti i ragazzi nel trentennale della Convenzione ONU sui diritti… -