Open | Renzi | «Il prestito per comprarmi la casa non c’entra | quei soldi li ho restituiti

Open - Renzi : a rischio separazione poteri : 19.49 "Quello che è accaduto ieri mattina all'alba costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese". Così il senatore Renzi riguardo all'indagine sulla Fondazione Open. "Siamo o no in un Paese in cui vige la separazione dei poteri?. Non sto attaccando l'indipendenza della magistratura, ma difendo l'autonomia della politica", spiega Renzi. "Se qualcuno pensa d'intimorirmi, ha sbagliato persona. Farò più tv del previsto, più ...

Inchiesta Open - Renzi difende la fondazione : «Ora i giudici decidono cosa è un partito» : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli...

Open - Renzi : «Il prestito di 700 mila euro non c’entra - l’ho restituito dopo 4 mesi» : Per il fondatore di Italia Viva «il fatto che Open sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è un fatto enorme»

Fondazione Open - Renzi : “Ho denunciato Espresso per divulgazione di segreto bancario. Vicenda del prestito per la casa non c’entra nulla. “ : L’inchiesta dell”Espresso’ sulla casa “non ha niente a che vedere con la Fondazione Open. Ho aspettato per rispondere all’Espresso per poter denunciare per divulgazione di segreto bancario, ora il mio avvocato ha provveduto a denunciare l’Espresso: non c’è alcuna attinenza con la Vicenda della Fondazione Open ma c’è una scrittura privata”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una conferenza ...

Open - Matteo Renzi contro i magistrati : "Passati dal mostro al senatore. Italia Viva ora senza finanziatori" : L'indagine dei magistrati fiorentini su Open è, secondo Matteo Renzi, "un attacco alla separazione dei poteri". "Attacca i principi di Montesquieu, non solo quelli di Beccaria", spiega il leader di Italia Viva a proposito dell'inchiesta che ha portato a centinaia i perquisizioni ai finanziatori dell

Fondazione Open - Renzi attacca : “Nessuno può più finanziare Italia Viva - è ferita a democrazia” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, passa al contrattacco dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open. E, provocatoriamente, invita tutte le aziende a non finanziare più il suo partito, perché rischierebbero perquisizioni e indagini: "Non date un soldo a Italia Viva. Siamo in presenza di una ferita al gioco democratico".Continua a leggere

La villa di Matteo Renzi comprata col 'prestito' da 700 mila euro del finanziatore di Open : Un prestito ricevuto dalla madre di un imprenditore che ha finanziato la fondazione Open, nominato in una società pubblica durante il governo di cui Matteo Renzi era premier. Denaro utilizzato per comprare la villa immersa tra le colline fiorentine. È l’intrigo che avvolge la casa di Matteo Renzi, acquistata un anno fa, nella prime settimane del neonato governo Conte 1, grazie ai soldi prestati da un imprenditore amico, ...

Per Renzi l'inchiesta Open "mette in discussione la separazione dei poteri" : "Chi non reagisce oggi accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri che è una colonna del sistema democratico occidentale". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews, parlando delle perquisizioni a carico dei finanziatori della fondazione Open. Nell'inchiesta è rimasto coinvolto anche Marco Carrai, imprenditore molto vicino all'ex presidente del Consiglio. Chi accetta questo, aggiunge Renzi, ...

La villa di Matteo Renzi comprata col 'prestito' da 700 mila euro del finanziatore di Open : L'ex segretario del Pd, ora Italia Viva, secondo i documenti consultati da L'Espresso ha acquistato la nuova casa a Firenze anche grazie ai soldi ricevuti dalla madre dell'imprenditore Riccardo Maestrelli. Un generoso finanziatore della fondazione Renziana. Renzi replica: «Non confermo e non smentisco nulla». La prima parte dell'inchiesta esclusiva in edicola domenica

Open - Renzi e un risvolto : i magistrati che indagano sono gli stessi di Berlusconi e bombe mafiose : I magistrati che stanno indagando su Open non sono solo quelli che, parola di Matteo Renzi, "hanno fatto arrestare i miei genitori". Dietro alle centinaia di perquisizioni in tutta Italia, che hanno coinvolto personaggi di primo piano dell'inner circle Renziano (soprattutto sul versante finanziario)

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Fondazione Open - lo sfogo di Matteo Renzi coi fedelissimi : "Robe che solo i mafiosi - il solito vizio italiano" : Dopo la notizia dell'inchiesta sulla Fondazione Open, la sua cassaforte, e sulle perquisizioni a raffica, la reazione pubblica è stata durissima: dito puntato contro una magistratura accusata di voler far politica e di scegliere per i partiti. Ma Augusto Minzolini, su Il Giornale, dà conto anche del

Fondazione Open - Renzi : la magistratura decide cosa è un partito? : Renzi: "Perquisire a casa e in azienda, all'alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla Fondazione Open è senza precedenti