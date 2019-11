Inizia Consiglio su poteri | Raggi | obiettivo è documento unitario

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “Sono qui per avviare un percorso insieme per il bene della citta’ e dei cittadini romani ma anche italiani. Abbiamo avuto modo di vederci con i capigruppo di maggioranza e opposizione gia’ qualche giorno fa, spero che questostraordinario sia decisivo per lo sviluppo e la crescita di Roma Capitale. È un momento storico perche’ dopo anni di attesa possiamo finalmente dotare la citta’ di strumenti piu’ efficaci di gestione e per dare risposte concrete ai cittadini, come tutte le capitali del mondo. E questo percorso dobbiamo affrontarlo insieme, mettendo da parte inutili divisioni politiche nell’interesse esclusivo della Capitale. Se riusciremo a farlo, il merito sara’ di tutti e non solo di un partito”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, nella sua relazione in occasione della seduta straordinaria ...

