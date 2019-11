Terremoto in Albania | Dua Lipa su Instagram | «Devastata dalla terribile notizia»

Terremoto in Albania - 18 morti e 600 feriti : si scava a mani nude. Medico italiano a Tirana : «Non finiva mai» : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - falsa la foto del cane tra le macerie : è del 2018 : Circola online, condivisa su Twitter e Facebook, spesso accompagnata da frasi di commozione e dispiacere. Ma è un fake. La foto del cane sdraiato sulle macerie, da cui spunta il braccio di una persona, non è del 25 novembre 2019 e non è stata scattata in Albania in seguito alla scossa di Terremoto che ha colpito Durazzo e Thumane (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). L'origine della foto L'immagine appartiene al database di immagini ...

Terremoto Albania : parte una colonna mobile della Protezione civile Molise : Una colonna mobile della Protezione civile del Molise sarà in Albania per prestare i soccorsi alle popolazioni colpite dal Terremoto della scorsa notte. Partira’ oggi pomeriggio con destinazione il porto di Bari dove in serata verranno imbarcati uomini e mezzi. Lo rende noto Alberta De Lisio, responsabile della Protezione civile regionale. L'articolo Terremoto Albania: parte una colonna mobile della Protezione civile Molise sembra essere ...

Terremoto Albania - si scava ancora a Thumana : 3 dispersi : Squadre di soccorritori e volontari stanno ancora scavando sotto le macerie di una palazzina a Thumana, uno dei luoghi piu’ devastati dal Terremoto che ha colpito l’Albania, ad una ventina di chilometri dalla capitale Tirana. Si pensa che sotto le macerie ci possano essere almeno tre persone ancora intrappolate. L’area e’ stata isolata dalla polizia, mentre alcune ruspe rimuovono i detriti piu’ grandi ...

Terremoto in Albania - si attiva anche la Caritas. Ecco come donare : La Caritas Italiana, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione della carità, si è fin da subito mobilitata per fare la propria parte e dare sostegno alla Caritas Albanese, già attiva sul campo con la raccolta di beni di prima necessità da donare agli sfollati colpiti dal sisma.Continua a leggere

Terremoto in Albania - forte scossa di magnitudo 6.4 avvertita anche in Puglia e Basilicata : Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, epicentro del sisma, dove è crollato un hotel. Non esiste una stima precisa del numero di dispersi. Lo sciame sismico non si arresta: oltre 100 scosse, compresa una di magnitudo 5 avvertita intorno alle 14

Albania - scossa di Terremoto 6.5 a Durazzo : almeno 18 morti - 600 feriti. Diversi palazzi crollati - anche due hotel : si scava tra le macerie : Tre palazzine a Thumana, a circa 40 chilometri a nord di Tirana, e due alberghi a Durazzo. Tutti crollati nella notte. I morti sono almeno 18, i feriti seicento e decine i dispersi, tutti travolti dalle macerie. L’Albania ha tremato alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) con una forte scossa di magnitudo 6.5 che ha colpito la costa settentrionale, vicino Durazzo. Da allora si sono susseguite un centinaio di repliche, la più ...

Kledi si mobilita per aiutare le vittime del Terremoto in Albania : Kledi Kadiu, celebre ballerino di Amici, si mobilita per aiutare le vittime del terremoto in Albania. L’artista 45enne vive ormai da anni in Italia, dove ha raggiunto il successo grazie a Maria De Filippi, ma continua ad avere un fortissimo legame con la sua terra d’origine. Il ballerino originario di Tirana infatti è rimasto sconvolto dopo aver appreso che l’Albania era stata messa in ginocchio da una fortissima scossa di ...

Terremoto in Albania - uomini dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile in partenza da tutta Italia : Squadre di Vigili del Fuoco e uomini delle Protezione Civile sono in partenza da tutta Italia per raggiungere nelle prossime ore l'Albania e dare un importante contributo nella ricerca dei superstiti e nell'allestimento dei campi per sfollati. I pompieri Italiani aiuteranno le autorità locali anche nella stima dei danni.Continua a leggere

Terremoto Albania : dalla Toscana un modulo di accoglienza per 250 persone : A seguito del Terremoto in Albania la Protezione civile della Regione Toscana ha dato la disponibilità al Dipartimento nazionale ad attivare un modulo della Colonna mobile regionale denominato ‘assistenza alla popolazione’ per l’accoglienza di 250 persone. Lo comunica la Regione Toscana. Il modulo ‘assistenza alla popolazione’ è composto da 32 tende in grado di ospitare 8 persone l’una, brande, coperte, ...

