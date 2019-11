Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Con il nodoancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore dellaBonafede sullache entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppead allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta dell’esecutivo nel caso dem e renziani votino lo stop quando ddl Costa arriverà in Aula (domani si voterà in commissione per la calendarizzazione della proposta, ndr)? Sarò più chiaro: rispetto alla soluzione che entra in vigore a gennaio 2020 – per cui laviene meno dopo la sentenza di primo grado- non c’è un particolareimmediato perché i nodi, semmai nodi saranno, verrebbero al pettine laddove verrà ...

fattoquotidiano : PRESCRIZIONE Conte chiude al Pd: “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio: “Con Berlusconi i dem volevano… - TutteLeNotizie : Prescrizione, Conte: “Governo a rischio? No pericoli con riforma, ma certo che troveremo… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, Conte: “Governo a rischio? No pericoli con riforma, ma certo che troveremo accordo di maggioranza” https… -