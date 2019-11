Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) “Cari dirigenti, fatealle vostre classi il presepio e le recite di Natale”. L’invito arrivato aidelnon giunge da un’autorità ecclesiastica, ma dalla Regione, per la precisione dalalla Scuola, Elena Chiorino (), che in questi giorni ha deciso dire una lettera ai capi d’istituto. “Le chiedo la disponibilità – si legge nella missiva – di valorizzare all’interno dell’istituto ogni iniziativa legata a questa importante festività, come l’allestimento di presepi o lo svolgimento di recite e canti legati al tema della Natività. La ricorrenza natalizia e le conseguenti tradizioni come il, l’di Natale e le recite scolastiche ispirate al tema della natività sono parte fondante della nostra identità culturale e delle nostre tradizioni”. Una scelta che – a detta del– vuole essere inclusiva anche per i ...

TutteLeNotizie : Piemonte, l’assessore di Fratelli d’Italia scrive ai presidi: “Fate fare presepe, albero e… - franco_cozzari : RT @GiorgiaMeloni: Difendiamo la nostra identità. In Piemonte l'assessore regionale di #FratellidItalia, Elena Chiorino, scrive ai dirigent… - add966 : RT @GiorgiaMeloni: Difendiamo la nostra identità. In Piemonte l'assessore regionale di #FratellidItalia, Elena Chiorino, scrive ai dirigent… -