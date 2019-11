U&D Trono over spoiler | Ida e Riccardo si sono lasciati | lei non si sente desiderata

Anticipazioni Trono Classico U&D - 22 novembre : la D'Urso accusata di comprare follower : Una nuova puntata del Trono Classico di U&D concluderà oggi 22 novembre la programmazione settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Essa ripartirà da quanto accaduto ieri ovvero dallo scontro in studio tra le corteggiatrici di Giulio Raselli. In particolare, la parola passerà a Veronica che avrà qualcosa da ridire contro Giulia. A suo dire, infatti, non è possibile che in pochi giorni sia cresciuta di un numero di followers ...

U&D - anticipazioni trono classico : Giulia e Daniele vogliono andare a vivere insieme : La puntata di Uomini e Donne registrata il 20 novembre è stata ricca di colpi di scena e di grandi emozioni. Durante questa edizione della trasmissione ci sono state due scelte davvero molto inaspettate e molto diverse rispetto a quelle a cui sono abituati i telespettatori. La prima è stata quella del tronista Alessandro Zarino, che ha scelto la bella Veronica. La ragazza, però, ha risposto di no ed è immediatamente salita sul trono. Dopo ...

Anticipazioni U&D - la Cipollari critica Veronica sul trono : 'Dormi - il carattere dov'è?' : Sembra non essere iniziata nel migliore dei modi l'avventura da tronista di Veronica Burchielli: durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, la giovane è stata presa di mira da Tina Cipollari per il suo atteggiamento apparentemente troppo remissivo. Dopo aver notato un netto cambiamento nella ragazza da quando ha preso il posto di Alessandro Zarino sulla poltrona rossa, l'opinionista l'ha fatto subito presente ed ha trovato l'ampio ...

Registrazione U&D del Trono Classico - 20 novembre : Raselli non sceglie Giovanna : Si è tenuta ieri 20 novembre agli studi Elios di Roma una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico e ai suoi attuali protagonisti: Carlo Pietropoli, Veronica Burchielli e Giulio Raselli. Era particolarmente attesa la mossa di quest'ultimo che, nel corso del precedente appuntamento, aveva deciso di recarsi a casa di Giovanna Abate per un confronto con lei. Né lei né tanto meno l'altra corteggiatrice preferita, Giulia D'Urso, si erano ...

Registrazione Trono Classico U&D 14 novembre : assenti le corteggiatrici di Raselli : Nuovo terremoto all'interno del Trono Classico di Uomini e donne, che non sta certo attraversando la fase più interessante della sua storia. La conferma di sorprendenti novità è arrivata dalla Registrazione effettuata oggi 14 novembre, durante la quale anche la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Consapevole dell'interesse per Daniele, ha deciso di continuare il percorso con lui lontano dalle telecamere mentre Alessandro, il ...

Anticipazioni U&D : Giulia ha scelto Daniele dopo un ballo - per Alessandro ipotesi trono : Un'altra scelta inaspettata a Uomini e Donne: dopo la decisione non programmata di Alessandro Zarino nei confronti di Veronica Burchielli, anche Giulia Quattrociocche ha spiazzato tutti concludendo il suo percorso in anticipo. Le Anticipazioni della puntata del trono Classico che è stata registrata oggi, 14 novembre, informano il pubblico che la tronista ha ballato con Daniele, per poi sceglierlo e decidere di lasciare il dating-show insieme a ...

Anticipazioni Trono Over U&D 12 novembre - Guarnieri alla Platano : 'O si va soli o insieme' : Il Trono Over di U&D torna puntualmente su Canale 5 oggi 12 novembre a partire dalle ore 14:45. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo cavaliere Juan Luis Ciano, l'appuntamento odierno si dedica soprattutto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che riprendono il loro confronto al centro dello studio. L'idillio è ancora lontano per la coppia che solo poche settimane fa ha deciso di ...

U&D Trono Over - 11 novembre : 'Crisi emozionale' per Gemma - Tina chiama il medico : È un siparietto tutto da ridere quello che è andato in scena oggi, 11 novembre, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: la settimana di Uomini e Donne, infatti, è cominciata con le belle novità che riguardano la vita sentimentale della dama del Trono Over. Quando ha rivisto in studio Juan Luis, la torinese sembra non aver capito più nulla: tra risate e tremore, la protagonista del dating-show è stata soccorsa da un dottore. Gemma già innamorata di ...

Claudia Dionigi - ex U&D - stronca l'attuale Trono Classico : 'Mi lascia sempre più allibita' : Il parere che Claudia Dionigi ha espresso in queste ore sul Trono Classico di Uomini e Donne, sembra essere in linea con quello della maggior parte degli spettatori: gli attuali tronisti, infatti, non riescono a far breccia nel cuore del pubblico. Sembrano essere lontanissimi i tempi in cui la versione "giovani" del dating-show monopolizzava gli ascolti grazie ai percorsi di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Giulio Raselli ...

Registrazione U&D - Trono Classico : Giovanna delusa da Raselli gli tira una scarpa : Si è tenuta ieri 7 novembre agli studi Elios di Roma una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di U&D. Dopo la scelta della scorsa settimana, Alessandro Zarino non era presente, sostituito dalla sua ex corteggiatrice Veronica Burchielli. Insieme a lui, erano seduti sull'ambita poltrona rossa anche i colleghi Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Gran parte della puntata è stata dedicata a ...

U&D Trono Over - Gemma Galgani e Juan Luis non convincono il pubblico : 'Business' : Oggi, mercoledì 6 novembre, è andata in onda la puntata del Trono Over in cui Gemma Galgani ha conosciuto un suo nuovo corteggiatore: il venezuelano Juan Luis. I commenti che i telespettatori hanno scritto sui social network mentre il dating-show veniva trasmesso su Canale 5, sono stati quasi tutti di dissenso nei confronti della neo coppia: il parere di tanti è che sia la dama che il cavaliere fingono di piacersi per far parlare di loro in ...

Sossio e Ursula - ex del trono over U&D - presto sposi : '2020 anno giusto per il matrimonio' : Dopo la nascita della piccola Bianca, un nuovo lieto evento attende Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato che il 2020 porterà con sé i fiori d'arancio. Il calciatore, infatti, dopo essere diventato papà della sua prima figlia femmina - aveva già due figli maschi nati da una precedente unione - pare intenzionato a regolarizzare la sua ...

Anticipazioni U&D - Alessandro viene rifiutato da Veronica alla scelta : lei sale sul trono : Nello studio di Uomini e donne è tempo di primi bilanci e le Anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico c'è stato spazio per la prima scelta ufficiale di questa edizione. A congedarsi dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è stato Alessandro Zarino, il quale ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto rivelando il suo sentimento a Veronica, che tuttavia non ha voluto dare ...

U&D anticipazioni trono over : il nuovo cavaliere venezuelano fa una serenata alla Galgani : Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei. Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e Donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo ...