Terremoto | notte di paura a Benevento | due scosse fino a magnitudo 2 9

Terremoto - in Abruzzo altre due scosse nella notte. Scuole chiuse : Durante la notte altre due scosse di Terremoto più lievi, dopo quella più forte di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio a Balsorano, hanno fatto tremare l' Abruzzo . Alle 0:19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0:32 con magnitudo 2, come ha comunicato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Lazio, nel Frusinate e nella zona di Roma est e a Napoli. Non si sono registrati né feriti né danni ma nei paesi più vicini ...

Terremoto - paura nel Centro Italia : torna l’incubo della notte in tenda per chi non si sente al sicuro : Una tenda riscaldata per accogliere chi non si sente sicuro in casa: questa l’ipotesi al vaglio in queste ore dell’amministrazione e della protezione civile di Balsorano (L’Aquila), epiCentro della scossa di magnitudo 4.4 delle ore 18.35. “ll sisma – ha spiegato all’AGI il sindaco, Antonella Buffone – non ha prodotto danni, nemmeno lievi, ad eccezione di una scala esterna di un vecchio casale ...