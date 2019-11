Spal-Genoa | Semplici | “ci manca un po’ di qualità | ora serve gettare alle spalle le

DIRETTA/ Spal Genoa - risultato finale 1-1 - : pareggio inutile al Mazza : DIRETTA Spal Genoa streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match della 13giornata del campionato di Serie A.

Petagna illude la Spal su rigore - Sturaro salva il Genoa da un pesante ko : il pari però non serve a nessuno : La sfida del Mazza si conclude sull’1-1, al rigore di Petagna risponde dopo un minuto Sturaro, che ritrova il gol in Serie A Un pareggio che non serve a nessuno, che lascia Spal e Genoa inchiodate nella zona rossa della classifica. Servivano i tre punti sia ai biancoazzurri che ai rossoblù, una vittoria per rilanciarsi e uscire dalle sabbie mobili, invece termina 1-1 il match del Mazza, un punto a testa che non migliora la situazione ...

Spal-Genoa 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Radu e Ghiglione i migliori in campo [FOTO] : Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Pareggio nel posticipo. Spal e Genoa muovono poco la lora classifica. Al rigore di Petagna risponde il colpo di testa di Sturaro. Il migliore in campo è il portiere rossoblu Radu, bene anche Ghiglione e Sturaro. In alto la FOTOGALLERY. Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb SPAL (3-5-2): E. Berisha 6.5; Sala 6.5, Vicari 6, Felipe 5.5; Strefezza 6.5 (68′ Igor 6), Missiroli 5.5, Valdifiori 6 ...

Spal e Genoa impattano sull’1-1 - botta e risposta tra Petagna e Sturaro : punto che serve a poco [FOTO] : Spal-Genoa – Finisce in parità il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Spal e Genoa impattano sull’1-1, un punto poco utile alle due squadre. La prima occasione del match è casuale: Strefezza prova il tiro trovando la deviazione del suo compagno Di Francesco, palla di poco fuori. Alla mezz’ora gran tiro di Sala e ottima risposta di Radu. Il Genoa risponde con il colpo di testa di Lerager, ben parato da ...

Serie A - posticipo Spal-Genoa 1-1 : 22.36 E' un brodino che muove poco la classifica l'1-1 del 'Mazza' tra Spal (penultima) e Genoa (terz'ultimo). Portieri sugli scudi nel 1° tempo. Radu miracoloso su Sala (30') ma soprattutto sul tap-in a botta sicura di Reca (44') In mezzo (35') il grande volo di Berisha sulla torsione aerea di Lerager.Ripresa. Criscito stende Missiroli: fallo ingenuo,rigore netto,dal dischetto esegue Petagna (55').Palla al centro e pari rossoblù (57') con ...

Spal-Genoa - gli highlights del match – VIDEO : Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Genoa| E’ terminato il match tra Spal e Genoa, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Spal-Genoa L'articolo Spal-Genoa, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Risultati Serie A live - 13ª giornata – Si gioca Spal-Genoa : la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il match d’apertura va alla Juve, che vince in rimonta e nel finale a Bergamo consolidando il primato. Il programma prosegue con Milan-Napoli, finisce 1-1 e Torino-Inter. Domenica che si è aperta con il derby emiliano tra Bologna e Parma, finito 2-2. Tre le gare delle 15: Roma-Brescia 3-0, Sassuolo-Lazio 1-2 e Verona-Fiorentina 1-0. Alle 18 ...

Spal-Genoa - le formazioni ufficiali : rientra Di Francesco - sorprese per Thiago Motta : Spal-Genoa, le formazioni ufficiali – La tredicesima giornata di Serie A si chiude a Ferrara. In campo Spal e Genoa in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per la salvezza. La squadra di casa arriva da un periodo fortemente negativo e non trova il gol da 3 partite. Il bottino pieno manca addirittura dal 5 ottobre. Non se la passa meglio il Genoa. Il Grifone sembrava aver giovato dell’arrivo in panchina di Thiago ...

Lecce-Cagliari e Spal-Genoa - probabili formazioni : si parte alle ore 15 : 00 - nel Genoa ritorna Criscito! : LECCE CAGLIARI probabili formazioni- Partita rinviata a causa del maltempo e Lecce-Cagliari pronta a rientrare nel vivo a partire dalle ore 15:00. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, out Mancosu: Shakov agirà a sostegno di Lapadula e La Mantia. Ospiti disposti a specchi, con Nandez in campo dal 1′. In attacco spazio […] L'articolo Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa, probabili formazioni: si parte alle ore 15:00, nel Genoa ...