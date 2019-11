Sardine in piazza anche a Parma | in migliaia in Piazza Duomo FOTO

Roma - le Sardine il 14 dicembre alla prova di piazza San Giovanni : Sarà piazza San Giovanni a Roma quella che il movimento delle Sardine tenterà di riempire il 14 dicembre al grido di ‘Roma non si lega’ contro odio e populismo e con l’obiettivo di ‘stipare’ 100 mila persone. Ad annunciarlo, gli organizzatori sui social. L’appuntamento è alle 15 nella stessa piazza, protagonista a ottobre scorso della manifestazione del centrodestra contro il ...

Parma - le Sardine invadono piazza Duomo senza simboli di partito. Il sindaco Pizzarotti : “Benvenute - siete diecimila” : Hanno riempito piazza Duomo e secondo il sindaco sono almeno diecimila. Le Sardine arrivano a Parma e invadono il centro della città mostrando cartelli e i cartoncini con il profilo dell’ormai celebre pescetto. Assenti, invece, simboli di partito o ricollegabili alla politica. “Care Sardine, benvenute a Parma, siete 10mila. Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera. Perché nessuno può venire in ...

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Sardine - la piddina Chiara Gribaudo : "Cosa rappresenta la piazza" - la prova che la sinistra non vincerà mai : Soltanto ieri, domenica 24 novembre, un sondaggio secondo il quale le cosiddette Sardine potrebbero valere fino al 15% alle urne. Sondaggio che, come spieghiamo qui, è in verità l'ennesima bocciatura per il Pd. E per comprendere la vocazione alla sconfitta e la miopia dei democratici, basta sentire

Dario Corallo sulle Sardine : 'Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro' : Dario Corallo, giovane esponente del Partito Democratico candidato alle primarie del 2018, ha parlato in un'intervista del movimento delle sardine. Corallo sottolinea come ci siano esponenti del Pd che scendono in piazza con loro e a suo avviso il partito cavalca questo movimento perché potrebbe tornargli utile, ma bisogna però evitare di farsi usare da qualche dirigente che se ne approfitta. Corallo auspica che le sardine non scompaiano e ...

A Rimini 7000 Sardine sono scese in piazza contro Salvini : Quasi in contemporanea con la presenza di Matteo Salvini, a poche decine di metri, nel cuore della riminese piazza Cavour, le 'sardine' si sono date appuntamento con il loro ormai consueto flash mob. In diverse migliaia, pare almeno 7000, hanno intonato 'Bella Ciao' e a seguire 'Romagna Mia'. Non ci sono stati discorsi ufficiali ma solo tante sagome di sardine e cartelli con scritte anche irriverenti: "Salvini, per te margarina nella piadina" o ...

Sardine a Rimini - oltre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

Fiorenzuola - prof minaccia le Sardine : "Se andate in piazza - a scuola vi renderò la vita un inferno". Poi si scusa : Aggiornamento - Il docente Giancarlo Talamini Bisi ha scritto una mail ai giornali per scusarsi della sua infelice uscita contro gli alunni che sostengono le Sardine:"Buonasera, sono Giancarlo Talamini, il docente che ha pubblicato su Facebook, le esternazioni, attualmente circolanti in rete ne approfitto per scusarmi pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti che non era certo nelle mie intenzioni mettere in ...

Reggio Emilia - Sardine in piazza : “Non votavo - ma ora non posso stare a casa” - “Politici con la maiuscola? Bonaccini. Ma Pd non ci sfrutti” : “Se il movimento di queste settimane, il 26 gennaio non si trasforma in una risposta elettorale, tutto questo non avrà senso”. È questo l’appello lanciato da uno degli ideatori delle “Sardine”, il bolognese Mattia Sartori, alle oltre novemila persone che sono scese in piazza ieri sera in piazza Prampolini a Reggio Emilia. In questa storica roccaforte del Pd, tanti sentono la responsabilità di tradurre nelle urne l’ondata di mobilitazione che si ...

Sardine IN PIAZZA/ "Se Pd e M5s ci mettono su il cappello - si fanno male" : Il fenomeno è un interessante esperimento di mobilitazione dal basso con istanze progressiste. E possono coprire un vuoto politico che vale il 15%

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Sardine - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...