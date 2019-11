Salute Summit urologico a Modena su chirurgia robotica e nuove tecnologie

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Teaching & training nella preparazione dei nuovi specialisti urologi risultano elementi sostanziali per avere risultati migliori. Gli errori inpossono avere implicazioni definitive sui pazienti. In USA tra il 2000 e il 2013 sono stati registrati circa 10.265 eventi avversi nelle procedure robotiche, considerandole come specialità diverse. Per questo un approccio metodologico improntato su formazione e applicazione pratica risulta necessario nellapiù che in altre specialità chirurgiche”. Così Stefano Puliatti, urologo intervenuto ieri alsu “Calcolosi e” organizzato ada Company Consulting nel quale è stato fatto un focus sulletecniche e più avanzatenel campo uro-oncologico, della ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria. “La– ha spiegato Maurizio Brausi urologo ...

