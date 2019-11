Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) È sorprendente la situazione in cui si è venuto a trovare. Dopo l’ammutinamento e il difficile rapporto con società e tifosi, nella gara di sabato contro il Milan, il centrocampista brasiliano sembrava essere tornato quello di una volta, grintoso, incisivo e padrone del campo. È cresciuto il numero dei duelli complessivi, quelli provati in tutte le zone del campo, passati dai 18 medi ai 20 della serata di sabato. Ancor più sensibile l’incremento dei contrasti in difesa (12 stagionali, 15 contro il Milan), con un aumento anche nella percentuale di completamento: dal 58% al 67%. Accresciuti i contrasti, passati da 8 ad 11, il numero di palloni intercettati (6 medi, 7 contro il Milan) ed anche il dato dei palloni recuperati: 7 contro il Milan, 5 nel corso di una partita del Napoli L'articolo: ladi...

napolista : Mattino: la rinascita di #Allan è cominciata a Milano Accresciuti i contrasti, passati da 8 ad 11, il numero di pa… -