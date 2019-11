Gela | scavi per cablare la città | scoperta necropoli arcaica

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Nuove scoperte archeologiche adove i lavori realizzati da Open Fiber per il cablaggio dellastanno portando a luce importanti reperti. Dopo il ritrovamento del sarcofago e dello scheletro integro di due settimane fa, adesso durante gli, condotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Caltanissetta, in via di Bartolo è stato individuato un lembo didi età, risalente al VII-VI secolo avanti Cristo. Durante glisono state individuate due sepolture delle quali la più antica è costituita da un’hydria (un vaso con collo e corpo di diversa dimensione, normalmente utilizzato come contenitore d’acqua ma anche come urna cineraria) con fine decorazione a onda continua sull’orlo dove sono state ritrovate le piccola ossa di un neonato. Il livello di frequentazione dellaappare ricchissimo per la presenza di innumerevoli ...

