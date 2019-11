Galliani rivela | “Conte e Sarri vicini al Milan Fossi rimasto avrei preso Icardi” Poi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ospite negli studi di Tiki Taka, a Mediaset, Adriano, attuale amministratore delegato del Monza ed ex ad del, ha svelato importanti retroscena sui rossonero, oltre a parlare di diversi aspetti interessanti come il Var, i progetti del club brianzolo e impressioni generali sul campionato. Si parte col botto.di essere stato vicino a portare Conte esulla panchina del: “Se ho provato a prendere Conte? Sì ci ho provato, l’ho corteggiato a lungo ma non ce l’ho fatta a prenderlo.? Nel calcio ci sono tante cose che si dicono e non si dicono. Sono stato vicino acome a tanti giocatori”. Non solo allenatori.svela di aver avuto l’idea Icardi: “Sealcercato di prendere Icardi perché penso che sia un attaccante straordinario”. Si parla tanto del ritorno di Ibrahimovic. Questo il ...

CalcioWeb : Le confessioni di #Galliani: #Monza, #Cassano, #Var e #Ibra '#Conte e #Sarri vicini al #Milan. Avrei preso #Icardi… - fcin1908it : Galliani esalta l'Inter di Conte: 'È una macchina da guerra'. Poi rivela... - - teo_acm : RT @luckiestloser: @JacRN95 @teo_acm Poi lo prende il Napoli mentre noi pigliamo ibra e si rivela buono? Hai visto giuntoli? Dov'eri Paldi… -