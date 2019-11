Apex Legends | Wraith e Pathfinder sono ancora troppo forti secondo i giocatori

Duos : 5 consigli per vincere nella nuova modalità di Apex Legends : Da qualche giorno APEX Legends ha dato inizio alla modalità Duos, dove 30 squadra da 2 persone si danno battaglia nella mappa ai confini del mondo. La terza stagione sembra aver dato respiro al battle royale dei Respawn, che ha da poco festeggiato i 60 milioni di utenti. Dopo l’originale modalità Coltre Oscura è il turno dei Duos per allietare noi giocatori sempre in cerca di novità. Per riuscire ad ottenere il badge definitivo è ...

The Initiative assume il weapon designer di Apex Legends : The Initiative è uno studio first party di Microsoft con sede a Santa Monica, in California, che fa parte della famiglia degli Xbox Game Studios. La nascita della società è stata annunciata nel giugno del 2018, con l'obiettivo di creare "esperienze di gioco ambiziose e innovative" per Xbox.Sean Slayback è stato recentemente il principal weapon designer di Respawn, studio per il quale ha progettato e implementato armi ed è stato responsabile di ...

I personaggi di Apex Legends - raccontati da chi li ha creati : Nei videogiochi c’è tantissima cultura: mai sottovalutare i reali motivi per cui un personaggio agisce in un modo o viene rappresentato in un altro: la costruzione identitaria dei protagonisti di un titolo è un lavoro complesso, in cui confluiscono tante fonti di ispirazione. Se poi si tratta di vere e proprie Leggende, come quelle del videogioco free-to-play battle royale Apex Legends, è lecito aspettarsi qualche sorpresa. In questo video ...

Apex Legends per mobile arriverà nel corso dell'anno fiscale 2021 : Electronic Arts ha sulla sua tabella di marcia un paio di grandi giochi come Dragon Age 4 e il prossimo Battlefield. Ma bisogna aggiungere anche Apex Legends per mobile all'elenco, poiché il CEO Andrew Wilson ha confermato un lancio per dispositivi mobile nel corso dell'anno fiscale 2021. Una "finestra" di lancio piuttosto ampia, ma almeno sappiamo che entro un anno e mezzo a partire da ora il battle royale sarà disponibile su mobile.Nella ...

EA "non dimenticherà" Titanfall 3 - ma ora il focus è su Apex Legends : Nel suo ultimo report finanziario, EA ha dichiarato di non aver dimenticato il franchise di Titanfall. Sebbene al momento non ci sia nulla in cantiere, il sogno di vedere un giorno Titanfall 3 è ancora vivo."Vogliamo davvero mantenere il team iper-concentrato su [Apex Legends] perché vediamo che ci sono molte opportunità , quindi non posso darti un'idea di se e quando arriverà [Titanfall 3], ma è comunque un grande marchio e di certo non ce ne ...

Apex Legends può ora contare su oltre 70 milioni di giocatori : Apex Legends è stato lanciato quest'anno con una grande risposta iniziale da parte dei fan. Mentre l'entusiasmo si è un po' raffreddato con il passare del tempo, il gioco registra ancora numeri piuttosto positivi. Lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment continua ad essere abbastanza popolare e nell'ultimo report finanziario di EA sono emersi dati positivi.Il publisher ha annunciato che il gioco ha ora superato quota 70 milioni di ...

Alle 15 un'imperdibile diretta con Apex Legends : Paura del buio : In programma per questo pomeriggio un'altra delle imperdibili dirette di Eurogamet.it. Oggi ci concentreremo su Apex Legends di EA e Respawn.Nello specifico, il focus sarà su Apex Legends: Paura del buio, l'evento disponibile dallo scorso 15 ottobre che terminerà il 5 novembre.L'evento propone "una miriade di nuovi contenuti, tra cui una modalità di gioco che vedrà protagonista un inquietante Canyon dei Re di notte, sfide, oggetti cosmetici a ...

Apex Legends : Halloween è alle porte! : Il periodo più terrificante dell’anno sta per arrivare e gli sviluppatori di APEX Legends hanno preparato una gradita sorpresa per Halloween. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre prenderà piede l’evento Paura del Buio, evento collezione che porterà con se decine di oggetti a tema terrore. Un regalo per i nostalgici Giunti ormai alla terza stagione, abbiamo visto uno stravolgimento del gioco con l’introduzione della nuova mappa che ne ...

Apex Legends - al via l'evento "Paura del Buio" : La stagione 3 di Apex Legends è ben avviata, ed ha aggiunto una nuova mappa e un nuovo personaggio per tutti i giocatori. Tuttavia non è tutto ciò che Respawn Entertainment sta aggiungendo nel mese di ottobre, visto che a partire da oggi fino al 5 novembre è attivo l'evento "Paura del Buio" che porterà con sé oggetti cosmetici e molto altro.Ecco cosa troverete in Paura del Buio: innanzitutto sarà disponibile la modalità Coltre Oscura che farà ...

Apex Legends : il Charge Rifle sarà ribilanciato : Il Charge Rifle ('fucile Radius' nella traduzione italiana) è uno dei protagonisti indiscussi all'interno dell'arsenale della stagione 3 di Apex Legends. Amato e odiato dai giocatori, è in grado di emettere un raggio laser potenzialmente letale se usato da un cecchino esperto. Riuscendo a mantenere per circa un secondo l'avversario all'interno del proprio mirino, infatti, il fucile colpirà l'avversario con estrema precisione infliggendo 90 ...

Apex Legends : l'evento di Halloween si chiamerà Fight or Fright : Apex Legends è alla sua terza stagione e ha recentemente introdotto una nuova mappa, una nuova leggenda e una Ranked League migliorata. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre avrà luogo il primo evento di questa nuova stagione, chiamato Fight or Fright e dedicato ad Halloween. Shadowfall: ritorno a Kings Canyon Tramite la modalità Shadowfall sarà possibile giocare di nuovo a Kings Canyon, la mappa delle prime due stagioni, rivista in versione notturna e ...

Apex Legends : i Vault sono finalmente aperti : Fin dalla Stagione 3 la mappa di Apex Legends ha visto l'introduzione di una serie di Vault inaccessibili al giocatore.Ebbene, è notizia delle ultime ore la loro apertura. In particolare, un conto alla rovescia apparso in gioco suggeriva una loro apertura alle 19 di stasera, ma alcuni giocatori hanno segnalato che i famigerati Vault sono attualmente aperti e accessibili. Ma cova vi si cela all'interno?Nella mappa sono presenti tre Vault, e tutti ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato i prossimi personaggi in arrivo : In arrivo grosse novità su Apex Legends, se le indiscrezioni che circolano in queste ore dovessero rivelarsi vere. Un dataminer chiamato That1MiningGuy su Twitter ha pubblicato un'immagine che mostrerebbe i prossimi personaggi in arrivo nel Battle Royale di Respawn.Dall'uscita del gioco nel febbraio 2019, Respawn Entertainment ha pubblicato nuove leggende nel corso delle stagioni 2 e 3 come Wattson e Crypto. Gli sviluppatori per adesso non hanno ...