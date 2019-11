Non è l' arena | Luigi Di Maio sul crollo | Revochiamo le concessioni ai Benetton | la

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019)Di, ospite di Massimo Giletti a Non è l'su La7, attacca Matteo Salvini in merito aldel viadotto sull'A6, vicino a Savona dove per fortuna non ci sono state vittime come invece accadde per il Ponte Morandi: "Stiamo lavorando da mesi su quei contratti che sono stati fatti con

LegaSalvini : TV > La7 | Giulia Bongiorno, Senatrice Lega - Salvini Premier > DOMENICA 24 NOVEMBRE | ore 21:15 | 'Non è l'Arena'… - N_DeGirolamo : Stasera dalle 23:00 sarò a Non è l'Arena su @La7tv. ??Ci siete? Commentata con #nonelarena #nunziadegirolamo - rtl1025 : 'Sono orgogliosa. Non vedo l’ora di stupirvi e di ripagarvi di tutto l’amore. La Musica ha questo potere, far stare… -