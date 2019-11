Minacce al sindaco | una croce di fianco al nome | Sono sereno

Minacce a Conte - la Procura di Milano apre un’inchiesta : il sindaco Sala intanto esprime la propria solidarietà : La Procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta a carico di ignoti per le Minacce rivolte ad Antonio Conte Le Minacce ricevute nella giornata di giovedì 14 novembre da Antonio Conte hanno spinto la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta, al momento a carico di ignoti. L apre sse/Mourad Balti Touati L’indagine, avviata per Minacce aggravate e detenzione di munizioni, è partita in seguito alla lettera ricevuta ...

Maltempo Aversa : Minacce sui social al Sindaco per le scuole aperte : Prima le offese via social per non aver chiuso le scuole nel giorno dell’allerta meteo, lunedì e martedì scorsi, poi vere e proprie minacce: ‘Se non chiudi le scuole ti accoltello’. Destinatario il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attaccato sul profilo della sua pagina social da decine e decine di contatti, presumibilmente studenti arrabbiati per la decisione del primo cittadino di non firmare l’ordinanza di chiusura ...