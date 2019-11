Furioso dopo la lite | senegalese frusta la moglie con un cavo elettrico

NBA – Steve Kerr Furioso dopo il ko degli Warriors a Dallas : “partita da buttare nel cesso - non riguarderemo i filmati” : Steve Kerr furioso per la sconfitta dei Golden State Warriors contro Dallas: il coach degli ex campioni NBA non le manda a dire nel post gara La stagione dei Golden State Warriors sarà avara di soddisfazione. Addii importanti, infortuni ai giocatori chiave e avversari che non vedono l’ora di vendicarsi contro gli ex campioni che hanno dominato la lega negli ultimi 5 anni. L’ultima partita per i giallo-blu sono è arrivata una ...