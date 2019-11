Brindisi | ladri di acqua | denunciate quaranta persone per allacci abusivi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Emanuela Carucci Tuturano (), furto didalla rete pubblica,40. Si tratta di capi di famiglia che usufruivano abusivamente dell'L'è preziosa, si sa, e molto spesso, purtroppo, non è alla portata di tutti. Soprattutto nelle zone periferiche, dove insistono gli edifici popolari. A Tuturano, un Comune della provincia didi poco più di 2mila abitanti,sono statea piede libero dai carabinieri per furto di, sottratta alla rete pubblica. I carabinieri della stazione del centro urbano pugliese, a conclusione di mirata attività investigativa avviata in seguito ad un esposto presentato dalla società “Acquedotto Pugliese S.p.A.” per presuntoo abusivo alla rete pubblica, hanno denunciato in stato di libertà, come detto, per il reato di furto didalla rete pubblica,...

piobulgaro : Brindisi: rapina al McDonald's in pieno giorno, ladri entrano con il fucile nel fast food Leggi qui ?… -