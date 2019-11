Ancona | corpo senza vita di una ragazza irlandese trovato in mare

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 23 novembre 2019) Ildi unatrentenne è stato riinadnei pressi del cantiere navale Palumbo Superyachts - Isa, nella zona che precede il porto turistico. A notare il cadavere alcune persone che hanno dato l'allarme. Sono intervenuti, per il recupero, i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ignote, al momento, le cause della morte, si attende l'arrivo del pubblico ministero che provvederà a disporre gli accertamenti previsti in questi casi. Oltre ai pompieri, sono accorsi sul luogo del ritrovamento anche i sanitari della Croce Gialla, del 118 e il personale della Capitaneria di Porto.

