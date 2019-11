Ufficiale | Catania-Casertana a porte chiuse | i dettagli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ilnon sta di certo attraversando un buon momento nel campionato di Serie C, per il club siciliano evidenti problemi dentro e fuori dal campo. Nel frattempo la partita di campionato contro lasi giocherà a, ecco la motivazione. “Vista la nota della Questura del 10 novembre 2019 che ha evidenziato le difficoltà della Società Calcioa predisporre un servizio di stewarding conforme alla vigente normativa in materia” e “vista la nota della Questura dell’11 novembre 2019 con cui è stato evidenziato che tra le grande ultras delle contrapposte tifoserie dele dellapersiste un’acerrima e storica rivalità, sfociata anche di recente in azioni violente”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ...

CalcioWeb : Ufficiale, #CataniaCasertana a porte chiuse: i dettagli - news_catania : #UFFICIALE: #CataniaCasertana si disputerà a porte chiuse -