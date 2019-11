Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il bug della ricarica lentaMiverrà risolto con unOTA di dicembre, assieme al supporto alla eSIM L'articoloMiOTA entro dicembre proviene da TuttoAndroid.

Mila34176645 : RT @JwMichela: non so voi ma mi sarei anche rotta i coglioni di fare pubblicità a questi quattro PDIOTI travestiti da pesci! In Italia al m… - TuttoAndroid : Questi problemi iniziali dello Xiaomi Mi Watch verranno risolti tramite aggiornamento OTA entro dicembre… - FilippoPrati : RT @JwMichela: non so voi ma mi sarei anche rotta i coglioni di fare pubblicità a questi quattro PDIOTI travestiti da pesci! In Italia al m… -