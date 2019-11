Parte il progetto di riqualificazione dell’ex Caserma Guido Reni a Flaminio

Terremoti : Parte il progetto Caesar II dedicato ai Comuni per mitigare e gestire l’emergenza sismica : mitigare e gestire l’emergenza sismica : parte da Cava de’ Tirreni (Salerno) il progetto Caesar II, dedicato ai Comuni . Proprio nella città metelliana si è presentato, con un convegno, lo stato dell’arte del progetto “ Caesar II, Controllare, mitigare e gestire l’emergenza sismica , analisi costi-benefici e multi criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza”, ...

Rovigo : domani 5 ottobre Parte il progetto 'Una città a misura di bambino' : L'appuntamento è atteso e alle ore 16 di sabato 5 ottobre un'inedita alleanza cittadina formata da bambini e genitori muoverà i primi passi dall'ampio parcheggio di Piazzale Di Vittorio per dar vita alla manifestazione " Rovigo città a misura di bambino". L'iniziativa rientra nel progetto Luci, Laboratori urbani per comunità inclusive, sostenuto da Regione Veneto con fondi statali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Arci Provinciale, ...

Lombardia : Parte il progetto Move-in per risparmiare emissioni : Milano, 30 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha lanciato il progetto Move-in che consente di risparmiare emissioni in auto. I cittadini proprietari di auto benzina Euro 0 e Diesel Euro 0,1,2 e 3 potranno installare una scatola nera (black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, tene

'Dopo di Me' - Parte da Roma un progetto che vuol tutelare anziani e animali : Questa mattina presso la sala della Protomoteca in Campidoglio l’ASTA, Associazione Salute e Tutela degli animali, ha presentato l’innovativo progetto "Dopo di me" nato per aiutare gli anziani e i loro animali. Una presentazione che, volutamente, è coinciso con la Giornata Mondiale dell’Anziano....Continua a leggere