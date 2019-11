Donna si getta dalla Torre del Mangia di Siena | lascia due figli piccoli

Donna ferita in A12 a Civitavecchia - l'amante morto in fondo al viadotto : «Volevo lasciarlo - mi ha aggredita e si è gettato» : «Volevo lasciarlo , mi ha aggredito con un cacciavite e poi si è buttato giù». Ci sarebbe un movente passionale dietro al dramma consumatosi ieri pomeriggio sull'A12,...

Pigneto - Donna appicca incendio e si getta dal sesto piano : Roma – Avvenimento tragico al Pigneto , dove in via L’Aquila una donna 64enne ha perso la vita dopo essersi lanciata dal sesto piano di un palazzo in fiamme. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, all’una circa, quando a seguito di un incendio sono stati allertati Polizia e Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul luogo. Giunti sul posto, gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia e i vigili ...

Alessandria - Donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...