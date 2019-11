Brescia | Cellino prova a minimizzare il caso Balotelli | “Mario non ha più sorriso dopo i

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Interrogato su quanto accaduto ieri, il presidente delhato ailLa bomba è deflagrata intorno alle 16 di ieri pomeriggio, quando Fabio Grosso ha invitato Marioa guadagnare la via degli spogliatoi,un allenamento trascorso senza particolare voglia di lavorare. Claudio Grassi/LaPresse Un comportamento che ha irritato e non poco l’allenatore del, che non ha avuto remore nell’indicare a Super Mario la via dell’uscita. L’ex Marsiglia non se lo è fatto dire due volte e, in men che non si dica, ha lasciato il centro sportivo in auto, prima che i compagni terminassero la seduta pomeridiana. Unvero e proprio che si è immediatamente diffuso in tutta Italia, mettendonuovamente al centro dell’attenzione per episodi negativi. Sulla questione hato a fare chiarezza il presidente ...

