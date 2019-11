Udine | dramma in chiesa | cade acquasantiera | muore bambina di 7 anni

Dramma della solitUdine - cadavere trovato in casa a 20giorni dalla sua morte : Teramo - Il corpo senza vita di un uomo A.D. un 66enne originario della Puglia, è stato rinvenuto dai carabinieri di Alba Adriatica. Gli uomini dell'Arma erano stati contattati da alcuni vicini dell'uomo, che avevano sentito un odore nauseabondo venire dell'appartamento in una palazzina in via Cavour, in pieno centro cittadino. Quando i carabinieri hanno sfondato la porta dell'immobile, si sono trovati di fronte il corpo ...

