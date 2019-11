Reggio Emilia | uccide lo zio a coltellate mentre dorme | fermato il nipote di 27 anni

Reggio Emilia - tragedia all'alba : uccide lo zio con cinque coltellate al cuore : Il ragazzo è in cura per problemi psichiatrici. L'omicidio nella casa dove il giovane viveva con la vittima e il padre

Dramma in casa a Reggio Emilia - 27enne si alza all’alba e uccide lo zio nel sonno a coltellate : Il Dramma si è consumato alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 21 novembre, nella casa di famiglia dove vittima e aggressore vivevano insieme. Il ragazzo si è alzato all'alba, intorno alle 5.30 del mattino, ha preso un grosso coltello dalla cucina e poi si è recato nella stanza dello zio dove lo ha colpito con diversi fendenti uccidendolo.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è paReggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Reggio Emilia - il sospetto degli inquirenti sull’allarme bomba al tribunale : ‘Diversivo per sviare attenzione da sequestri a ‘ndrangheta’ : Alle 9 di mattina una voce anonima al telefono, con un forte accento calabrese, informa che alle 11 precise una bomba scoppierà nel tribunale di Reggio Emilia. Alla stessa ora, le 11 di mattina, è previsto l’inizio di una conferenza stampa dei carabinieri del Reparto Operativo di Modena e del Raggruppamento Speciale di Bologna per illustrare gli ultimi sviluppi dell’operazione Grimilde, nell’ambito del contrasto alle mafie in Emilia Romagna. C’è ...

Reggio Emilia - allarme bomba in Tribunale : palazzo evacuato. Controlli in corso : Un uomo con accento calabrese ha telefonato al 115 dei vigili del fuoco di Reggio Emilia segnalando a presenza di una bomba all’interno del Tribunale di Reggio Emilia. L’uomo ha detto che l’ordigno sarebbe esploso alle 11. L’allarme è stato passato al Comando Provinciale dei Carabinieri che attraverso il personale delle sezioni di polizia giudiziaria del reparto Operativo e della sezione radiomobile con gli uomini delle volanti ...

Le "sardine" ora non si fermano. Appuntamenti a Reggio Emilia - Parma e Rimini : Dopo Bologna e Modena e in vista di domenica a Rimini, le 'sardine' sono pronte a farsi vedere anche a Reggio Emilia e Parma. "Reggio Emilia non si Lega", questo il titolo dell'appuntamento di sabato 23 novembre alle ore 18.30 nel cuore della città, in piazza Prampolini. "Dopo la straordinaria partecipazione al Flash Mob di Bologna e di Modena - scrivono gli organizzatori nell'evento creato su Facebook - abbiamo deciso di organizzarlo anche a ...

Video/ Sassari Reggio Emilia - 100-81 - : highlights. La Dinamo torna a vincere : Video Sassari Reggio Emilia, 100-81,: gli highlights della partita di basket, giocata al Pala Serradimigni e valida nella 9giornata della lega Serie A1.

Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo : Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi : Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 9a giornata : Sassari è inarrestabile in casa - batte Reggio Emilia e raggiunge Brindisi al secondo posto : Vittoria larga, netta e incontestabile del Banco di Sardegna Sassari nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Gianmarco Pozzecco batte la Grissin Bon Reggio Emilia per 100-81 e si porta al secondo posto in classifica, agganciando Brindisi, che non può replicare in quanto questa settimana riposa. Per la formazione di casa sei uomini in doppia cifra: Dwayne Evans (20 punti), Dyshawn Pierre (19), Miro Bilan (17), Michele ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 75-58 - a fine terzo quarto i sardi in pieno controllo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-65 Poeta all’arma bianca, a segno 78-63 McLean ricomincia da dove aveva finito: continua ad avere il 100% dal campo 76-63 Ancora Poeta! E come si diceva prima, se c’è un uomo che a Reggio Emilia non sta mollando, quello è lui 76-60 Prodezza enorme di Upshaw per il -16 Grissin Bon 76-58 Libero realizzato da Jerrells, rimessa per Reggio Emilia Si riparte con un tiro libero per ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 65-44 - fuga dei sardi nella prima metà del terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-58 Upshaw sfrutta una transizione veloce, time out Pozzecco con 34″7 da giocare nel terzo quarto 72-56 Comincia l’ultimo minuto con due punti non semplici di Pardon 72-54 Tripla di Fontecchio, 11 punti per lui 72-51 Spara la tripla Pierre, e con 2’33” alla penultima sirena è time out Buscaglia 69-51 Ancora due punti veloci di Evans 67-51 Tripla di Peppe Poeta, che ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 51-42 - gli ospiti si riavvicinano nel finale di secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Vitali, McLean 9; REGGIO Emilia: Johnson-Odom 10 51-42 LA SCHIACCIATA DI OWENS! Dopo la rubata, parziale di 0-7 della Grissin Bon che si mantiene viva in questo finale di secondo quarto che termina qui! 51-40 Transizione veloce chiusa da Johnson-Odom, che stavolta va in appoggio per evitare problemi 51-38 Tripla di Infante, che cerca di scuotere i suoi 51-35 ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 14-18 - inizio scoppiettante su entrambi i fronti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-18 Vojvoda da tre! Continua il valzer! 14-15 E anche Vitali piazza la tripla, inizio scoppiettante su entrambi i fronti! 11-15 Gran tripla di Fontecchio, partito molto bene oggi 11-12 Si iscrive alla partita Spissu, -1 Sassari 9-12 Johnson-Odom è carico: attacca il pitturato e appoggia il +3 Reggio Emilia 9-10 Risposta da tre di Pierre Si riprende, con 6’40” da giocare nel primo ...