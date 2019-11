Lamezia Terme | cani poliziotto fanno arrestare una 33enne | incinta | spacciava in casa

Droga a Lamezia Terme - arrestati 19 rom : 8 percepivano il reddito : Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico e lo spaccio di Droga nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lamezia Terme. Con un'operazione chiamata "Scacco alla regina", i finanzieri hanno arrestato 19 persone rom, tre dei quali minorenni. In otto percepivano il reddito di cittadinanza. Le misure cautelari sono state disposte, rispettivamente, dal gip presso il Tribunale di Lamezia Terme e da quello presso il Tribunale per i minorenni di ...

Allerta Meteo Calabria - RFI : possibili modifiche alla circolazione dei treni sulla Jonica e sulla Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale : In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido, Catanzaro Lido – Crotone – Sibari e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente ...

Lamezia Terme : ex agente di polizia penitenziaria assassinato nella sua vettura : La scorsa notte in Calabria, precisamente nella frazione Sambiase di Lamezia Terme, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ex agente di polizia penitenziaria all'interno della sua auto. Le indagini avviate dai carabinieri potrebbero essere arrivate ad una svolta importante, poiché pare che sia stato rintracciato e fermato l'ex marito della fidanzata della vittima. Si sospetta, infatti, che questi abbia assassinato il 52enne per gelosia. ...

Omicidio passionale a Lamezia Terme. Per la morte di Angelo Pino arrestato Giuseppe Guadagnuolo : Gli investigatori avevano sin da subito inquadrato il delitto come Omicidio passionale. I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme sono

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...

