Grillo ha aperto una fase nuova Intervista a Andrea Orlando

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019), non c’è un solo tema su cui il governo non sia diviso: Fondo salva Stati, Ilva, prescrizione. Con molta franchezza: come si può andare avanti così?Con altrettanta franchezza, noi l’abbiamo detto dall’inizio: questo stato delle cose è la conseguenza della mancanza di un metodo, e il metodo, a sua volta, è frutto della mancanza di una coalizione. Se si governa con l’idea del giorno per giorno, facendo finta di non conoscersi, queste sono le conseguenze.Ecco, e dunque?Dunque, torniamo sempre al punto: trasformare una maggioranza in una coalizione. Che consenta di avere un minimo di ambizione e di respiro politico. Cioè Conte dovrebbe chiamare tutti e dire ci vuole un po’ di disciplina per stare insieme, fissiamo almeno qualche punto.No, non è questione di disciplina. È questione di ...

