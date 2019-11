Gli expat di Hong Kong raccontano com’è vivere in una città sotto assedio

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) (foto: Anthony Kwan/Getty Images) Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione dei media internazionali è quello che sta succedendo al Politecnico di– l’università occupata dai manifestanti, che vi si sono asserragliati dopo aver costruito delle vere e proprie fortificazioni e che da quattro giorni stanno resistendo a undella polizia a colpi di sassi, frecce e bottiglie molotov. Si tratta di qualcosa di nuovo anche per, dove le proteste cominciate sei mesi fa stanno prendendo una piega sempre più violenta. Di nuovo c’è che i manifestanti sono passati dal motto “be water” – essere come l’acqua, cioè liquidi, diffusi, imprevedibili – all’adottare tecniche che ricordano i movimenti studenteschi degli anni Sessanta come l’occupazione e la difesa delle università. E di nuovo c’è che i fatti degli ultimi giorni – circa un migliaio di arresti, centinaia di ...

