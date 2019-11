Egitto | “Al Sisi fa fuori dall’intelligence il figlio Mahmoud” | bocciato per non aver

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dal controspionaggio per la sicurezza interna del Paese ad un incarico diplomatico a Mosca. Il primogenito del presidente egiziano Abdel Fattah al-, Mahmoud, è pronto a cambiare giacca e incarico, secondo quanto rivelato dal sito di notizie anti-regime Mada Masr. Il report pubblicato mercoledì rivela una serie di retroscena e ha il supporto di diverse conferme, tra cui quelle di alcuni funzionari del Gis, il Servizio centrale di Intelligence del Cairo. Il trasloco di Mahmoud al-dalle stanze segrete del principale pezzo del mukhabarat (il termine arabo per indicare i servizi segreti) egiziano a un prestigioso alloggio dell’ambasciata moscovita sarebbe previsto per i primi mesi del 2020 e potrebbee una durata piuttosto lunga, si parla addirittura di anni. Nello specifico, al-junior dovrebbe essere nominato inviato speciale della missione diplomatica a Mosca. I rapporti ...

