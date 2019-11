Adrian | come è ridotto Adriano Celentano | caduta in basso | chi ospita questa sera

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Secondo la figlia Rositao è troppo avanti per essere capito nel presente. Ha ragione, siamo scemi noi a non comprendereIl Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di, il mega show allestito su Canale 5ndo stail giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De

f_montagni : RT @lesnarbrock424: Non vedevo una scena cosi' violenta come il pestaggio di Darian dai tempi di Peter Griffin vs il pollo gigante #Adria… - f_montagni : RT @AlRaptor42: vecchio: sa dov'è la stazione centrale? *silenzio* *silenzio* *silenzio* adrian: si *silenzio* vecchio: va bene grazie *se… - RolandVDMerry : Pensiero serale: Twitter sta affondando come la Costa Concordia ma il sottoscritto, a differenza di qualche capita… -