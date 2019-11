Pupo | “Wanda Nara non è il mio tipo Sessualmente sono borderline”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tutto pronto per il debutto dicome opinionista nel Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, a esprimere pareri sui concorrenti impegnati a bivaccare sui divani della casa di Cinecittà, ci sarà Wanda, e dalle pagine di Chi,– che ha fama di tombeur de femmes – esprime il suo parere sulla bella collega: “L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio. Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgina:borderline, mi piace la donna che somiglia all’uomo”. Anche se, racconta, non ha mai superato quel limite: “No, ma non avrei problemi – racconta – la volta che ciandato più vicino fu una sera a aMilano, quando ero talmente ubriaco che scambiai una trans per una donna bellissima. Poi dovetti inventare una scusa.” Per partecipare come concorrente ai reality, in ...

trash_italiano : ?? Wanda Nara e Pupo confermati opinionisti del #GFVIP4, in partenza a Gennaio - Spino_1993 : @Cohen61081141 Tanto il prossimo Gf sarà lo stesso. Conduce Signorini con opinionisti Wanda Nara e Pupo e li possiamo chiudere tutto. - WONDERVELLIS : mi spiegate il senso di wanda nara e pupo? CIOÈ IO BOH, che schifo -