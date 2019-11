Ora puoi pubblicare storie su Google Earth

Viaggio in Cina? Ora puoi pagare con Alipay e WeChat Pay : pagamenti digitali (Getty Images) La Cina apre i sistemi di pagamenti digitali Alipay e WeChat Pay anche ai turisti, che potranno pagare con il proprio smartphone una volta arrivati nel Paese di mezzo. Le due app, che fanno capo rispettivamente a colossi tecnologici e finanziari del calibro di Ant Financial, nel caso di Alipay, e a Tencent, nel caso di WeChat Pay, rappresentano oggi il principale metodo di pagamento digitale scelto dai cinesi, ...

Vuoi sapere tutto quello che si dice su sport e spettacoli su Twitter? Ora puoi seguire i Topics : immagine: Pixabay Dal 13 novembre Twitter rilascerà a globalmente la funzionalità chiamata Topics che permetterà agli utenti di seguire i tweet di un argomento specifico provenienti anche da account non seguiti. Testata inizialmente su Android ad agosto, la funzionalità si è dimostrata molto apprezzata dai tester e pertanto Twitter ha deciso di introdurla a tutti gli effetti nel suo social network. Grazie alla nuova funzionalità gli utenti ...

C’è un ristOrante dove mangi e se non puoi pagare il conto ti fermi a lavOrare : Un’idea strepitosa quella di Sekai Kobayashi che in Giappone ha pensato di aprire un ristorante molto particolare. puoi entrare, pranzare e se non hai i sodi per pagare il conto ti fermi nel locale a lavorare . Il tempo che ci si deve fermare a lavorare dipende da quanto e cosa si è mangiato. Il ristorante si chiama Mirai Shokudo ed è a Tokio. Sekai Kobayashi è la persona che ha avuto questa idea che va benissimo ...

Ariana Grande : qui puoi ascoltare un assaggio delle canzoni della colonna sonOra di Charlie’s Angels : Non devi far altro che cliccare play The post Ariana Grande: qui puoi ascoltare un assaggio delle canzoni della colonna sonora di Charlie’s Angels appeared first on News Mtv Italia.

Ecco come puoi caricare tutte le app che ti servono per lavOrare su Slack : Slack headquarters in San Francisco, California. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Slack ha annunciato delle nuove funzionalità che ne faciliteranno l’integrazione con altre applicazioni o strumenti aziendali. La maggior parte dei clienti di Slack utilizza il servizio come hub di lavoro necessario per coordinarsi all’interno di un’azienda, risparmiando così un enorme numero di email e rendendo più immediata la comunicazione. Questo utilizzo ...

I suggerimenti di Pinterest non ti interessano? Ora li puoi personalizzare : Pinterest (immagine: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Pinterest inserisce delle nuove funzioni che permettono ai suoi utenti di controllare i suggerimenti proposti dal sito sul proprio feed e di modificarlo in base alle proprie necessità. Il sito mostra sul feed principale tutti i suggerimenti inerenti alle ricerche effettuate dall’utente in passato, e con il nuovo strumento è possibile vedere la cronologia delle ricerche recenti, le ...

eRosary - Ora puoi pregare con il rosario smart : E il rosario si fece gadget, o meglio “smart device indossabile” come si legge nella descrizione di Click to Pray eRosary, il rosario digitale prodotto dalla Gadgetek (consociata di Acer) e introdotto dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, durante il Mese Missionario Straordinario. Le foto non mentono: l’eRosary è un vero e proprio rosario dal design tech, resistente ad acqua e polvere, caratterizzato da una croce cromata e 10 perle di ...

Su YouTube Ora puoi provare i trucchi con la realtà aumentata : Maker-up (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Ar Beauty Try-On di YouTube è ufficialmente uscito dal periodo di test e diventa una funzionalità ufficiale del portale per la condivisione video. La funzionalità sfrutta la realtà aumentata per consentire agli spettatori di provare virtualmente un articolo di make-up protagonista del video che stanno guardando. Accedendo alla pagina di visualizzazione del video, gli ...

Hai detratto l’abbonamento dell’autobus? Puoi ancOra correggere eventuali errori : Documentazione completa, data di sostenimento della spesa, verifica del rispetto del limite di 250 euro complessivo e per ciascun abbonato familiare a carico del contribuente. Questi i controlli da effettuare per ottenere lo sconto fiscale sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico