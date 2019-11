Inter | non ci sarebbe accordo con il Flamengo sulla cifra per la cessione di Gabigol

LIVE Italia-Danimarca - Europei curling 2019 in DIRETTA. La Danimarca non molla : 3-3 all’Intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: Dagli altri campi: Scozia-Inghilterra 3-2, Russia-Olanda 3-4, Svizzera-Germania 3-1, Svezia-Norvegia 5-2 20.26: Rischia qualcosa Krause ma riesce a piazzare la stone a punto. Di nuovo parità all’intervallo: 3-3 dopo cinque end 20.23: La bocciata di Retornaz. Tre stone italiane a punto ma adesso la Danimarca ha un tiro facile per prendersi il punto della parità 20.22: Krause piazza ...

Calciomercato : Skriniar offerto al Barcellona - ma il club catalano non sarebbe Interessato : Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei. Il Barcellona ...

Rizzoli : “Il Var é Intervenuto già 52 volte. Significa che non stiamo arbitrando bene” : “L’obiettivo nostro é quello di poter comunicare il prima possibile degli episodi controversi, ovviamente non tutti. Perché vogliamo fare chiarezza, siamo qui per farla: facciamola. Magari già ci riusciamo nel girone di ritorno, o anche prima. Spero che questa impostazione sia condivisibile da parte di tutti voi” Così ha introdotto il designatore degli arbitri Rizzoli il suo intervento a Roma alla riunione organizzata ...

“Chiedetele dove sono le sue figlie”. Heather Parisi - il messaggio ‘choc’ durante l’Intervista a Live Non è la D’Urso : Oltre ai gemelli che mostra sempre sui social, Heather Parisi ha altre due figlie più grandi. Ma tra queste ragazze e la madre il rapporto sarebbe molto delicato. Lo dimostra quanto accaduto lunedì 18 novembre 2019 su Instagram mentre andava in onda l’intervista di Heather a “Live – Non è la D’Urso”. durante l’intervista con Barbara D’Urso, Heather Parisi ha raccontato di aver subito per anni violenza domestica. Dopo aver raccontato quel fatto ...

Live Non è la D’Urso - Ettore Andenna rivela : “Oggi allevo polli”. Ivano dei Cugini di Campagna sbotta contro Interrante : “Zitto - cogl***! Barbara D’Urso ti pagherà la pensione” : Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso si è parlato anche dei vip in pensione. Tra gli ospiti in studio c’era l’ex conduttore di “Giochi senza Frontiere” Ettore Andenna, che ha rivelato che oggi gestisce un allevamento di polli. Una notizia che ha suscitato non poche perplessità: “Conducevi ‘Giochi senza Frontiere’ e adesso allevi polli”, ha commentato la conduttrice, Barbara ...

Usa - svolta sulle colonie israeliane in Cisgiordania : per Trump sono legittime e “non violano il diritto Internazionale” : Una svolta che rappresenta una vittoria per il premier Benjamin Netanyahu e che solleva le critiche della comunità internazionale e l’ira dei palestinesi, tanto che l’ambasciata Usa in Israele ha già allertato gli americani che viaggiano a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza a “mantenere un alto livello di vigilanza”. Per Donald Trump le colonie israeliane nei territori occupati in Cisgiordania non sono più contrarie al diritto ...

Usa - svolta sulle colonie israeliane in Cisgiordania : per Trump “non violano il diritto Internazionale” : Una svolta che rappresenta una vittoria per il premier Benjamin Netanyahu e che solleva le critiche della comunità internazionale e l’ira dei palestinesi, tanto che l’ambasciata Usa in Israele ha già allertato gli americani che viaggiano a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza a “mantenere un alto livello di vigilanza”. Per Donald Trump le colonie israeliane nei territori occupati in Cisgiordania non sono più contrarie al diritto ...

Inter - Nainggolan non avrebbe accettato il diktat comportamentale del club nerazzurro : La scorsa estate l'Inter ha operato molto anche in uscita anche se non ha praticamente incassato nulla dalle cessioni dei suoi uomini migliori. I dirigenti nerazzurri, infatti, hanno definito le trattative sulla base di prestiti secchi o con diritto di riscatto.La partenza di Radja Nainggolan ha senz'altro fatto discutere con il centrocampista belga che è tornato al Cagliari dopo diversi anni anche a causa dei problemi di salute che hanno ...

Live - Non è la D'Urso - Daniele Interrante insultato da Ivano dei Cugini di Campagna : "Ma che caz*o stai a di' - c*glione!" (Video) : L'imminente ingresso di Vittorio Sgarbi e di Vittorio Feltri, nello studio di Live - Non è la D'Urso, talk show del lunedì sera di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, presumibilmente ha influenzato anche gli ospiti del blocco antecedente, un talk show dedicato alle pensioni dei vip, uno dei tanti argomenti ciclici di Live.In un dibattito economico-finanziario che ha coinvolto, tra gli altri, anche Daniele Interrante, tronista di Uomini e ...

"Le colonie israeliane non sono contrarie al diritto Internazionale". La dichiarazione di Pompeo fa infuriare i palestinesi : Gli Usa non considerano più contrarie al diritto internazionale le colonie israeliane in Cisgiordania: lo ha detto il segretario di stato Mike Pompeo in una conferenza stampa. Una frase, questa, che ha suscitato lo sdegno dei palestinesi. Pompeo con queste parole ha rinnegato un’opinione legale del dipartimento di Stato: “Dopo aver esaminato attentamente tutti gli argomenti di questo dibattito giuridico, abbiamo concluso che ...

Insigne e la Nazionale - Tavecchio : “Con la Svezia Intervenni con Ventura per sapere perché non giocava” : Insigne in Nazionale non è solo stretta attualità, è anche un fantasma del passato che ritorna nella memoria dei protagonisti: Italia-Svezia, Lorenzo in panchina, De Rossi che protesta, Ventura che insiste a tenerlo fuori, l’eliminazione dai Mondiali in Russia. Ne ha parlato l’ex Presidente della FIGC Carlo Tavecchio ai Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando vidi Gabbiadini titolare contro la Svezia nella disfatta di San Siro di un anno fa ...

Cairo : 'Serie A non è divertente - meno male che l'Inter può creare qualche incertezza' : Negli ultimi anni la Juventus ha dominato la Serie A, grazie ad una programmazione efficace ma soprattutto grazie ad una forza economica che la rende sicuramente la squadra più ricca in Italia. Una differenza che è sembrata evidente nel campionato italiano, se consideriamo che i bianconeri vincono lo scudetto da otto anni consecutivi. Riguardo a questo, in un'intervista a Marca, ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo, sottolineando che ...

Non è l'Arena - Feltri Interrompe il collegamento e sbotta : 'Me ne vado a casa' : Nella puntata di domenica 17 novembre di Non è l'Arena si è tenuto un dibattito su Eva Klotz, leader di Sud-Tiroler Freiheit, forza politica che rivendica l’autonomia dell’Alto Adige. In studio c'erano le ex deputate Nunzia De Girolamo e Michaela Biancofiore ed il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Quest'ultimo ha detto la sua, manifestando la sua netta posizione e scatenado reazioni molto discordanti con le due ospiti presenti. Dopo vari ...

Inter - non solo il Barcellona : su Skriniar ci sarebbe anche il Psg : Nelle ultime ore si era parlato di un possibile Interesse del Barcellona per Milan Skriniar, vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato dato che bisogna trovare un sostituto all'altezza di Gerard Pique, prossimo ai trentatré anni. Esigenza che sembra avere anche il Paris Saint Germain visto che Thiago Silva, in scadenza di contratto, non è più giovanissimo, Marquinhos sembra essere stato spostato in cabina di regia mentre Kehrer e ...