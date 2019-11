Firenze | neonata trovata morta in un borsone | era stata abbandonata vicino a una farmacia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Orribile scoperta davanti ad unadi Campi Bisenzio, nell’hinterland di: martedì mattina unariall’interno di unda viaggio che qualcuno aveva lasciato nei pressi del contenitore per le medicine scadute. Con ogni probabilità la piccola era ancora viva quando è. Sicuramente erapartorita da poco, tanto da avere ancora il cordone ombelicale attaccato al corpicino; inoltre dall’aspetto non sembrava nata prematura. Qualcuno l’ha vestita con un golfino nero, avvolta in una copertina per proteggerla dal freddo e lasciata nella borsa, stando bene attento a non chiudere completamente la cerniera per permetterle di respirare. Anche il luogo scelto per compiere il gesto, una, non sembra scelto a caso, ma nella speranza che la bambina potesse salvarsi....

