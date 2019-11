Sardine | quei no scomodi che costruiscono la democrazia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Lo ha ripetuto, ovviamente, poche ore fa il Capitone in persona, in un tweet, ma è uno di quegli argomentucci immortali che spuntano sempre fuori, tra i commenti dei social come tra le poltrone dei talk, un grande classico, a suo modo. E suona più o meno così: eh no, signori miei, troppo facile, non si manifesta “contro” qualcuno o qualcosa, si manifesta per costruire, non per distruggere, ohibò!Un grande classico dell’ (apparente) buonsenso, un pensierino di plastica che viene sempre utile (esiste pure una categoria precisa della lingua, i “plastismi”, ma vi avviso: è roba da radical chic).Naturalmente è stato subito tirato fuori per controbattere in qualche modo alla proliferazione, nei mari della nostra politica, delle “”: un popolo sempre più vasto, autoconvocato (né coi pullman, ...

